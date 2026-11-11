Este jueves comienza “Euforia del Libro” 2026

La Intendencia de Maldonado invita a participar del festival literario “Euforia del Libro” 2026, que se desarrollará en distintos puntos del departamento hasta el sábado 21 de noviembre. El acceso a todas las actividades es libre y gratuito.El festival arranca este jueves 12 con el clásico Tour Literario. El punto de encuentro será la Plaza Artigas de San Carlos a las 15:30 horas, con salida a las 16:00. El recorrido incluirá diferentes lugares de interés vinculados a los autores Heraclio Fajardo, Carlos Seijo y Martín Amís, todos estrechamente ligados a la ciudad a través de sus vivencias personales.A las 17:30 horas, en el Comunal La Juanita, se realizará la charla “Vida y obra de Juana de Ibarbourou”, a cargo del docente Andrés Echevarría, quien durante el año desarrolló el ciclo “La literatura y sus autores: un espejo emocional”.Para el sábado 14 se programaron estas propuestas:A las 9:30 horas: visita a la Isla Gorriti, con distintas iniciativas para todo público.

Desde las 19:00 horas: presentación del libro El Papa en el reino laico, de Sergio Berruti.

Para reservas e informes (Tour Literario e Isla Gorriti) comunicarse al 4223 1786, de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas.