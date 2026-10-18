Este lunes se conmemora un nuevo Día de Maldonado

Cada 19 de octubre se celebra el Día de Maldonado, una fecha que no corresponde al aniversario de la fundación de la ciudad, sino que busca representar a todo el departamento y fortalecer la identidad común de sus habitantes. La conmemoración comprende a todas las localidades del territorio departamental, desde Maldonado y Punta del Este hasta San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar, Aiguá, Garzón y las restantes poblaciones.

La iniciativa surgió en 2004, impulsada por el entonces edil departamental Eduardo Elinger, quien propuso establecer una fecha que permitiera celebrar la historia y la identidad de todos los maldonadenses.

La propuesta se fundamentó en una investigación histórica realizada por la profesora María Díaz de Guerra y los doctores Mario Scasso y Fernando Cairo. El 29 de junio de 2004, la Junta Departamental aprobó el Decreto N.º 3792, que declaró el 19 de octubre de cada año como Día de Maldonado.

Posteriormente, el Parlamento nacional reconoció oficialmente la celebración mediante la Ley N.º 17.908, promulgada el 13 de octubre de 2005. La fecha también quedó ratificada en el artículo 346 de la Ley N.º 18.996.

¿Por qué se eligió el 19 de octubre?

La elección de esta fecha tiene su fundamento en un documento histórico que se remonta al 19 de octubre de 1594. Ese día, en San Lorenzo de El Escorial, España, el rey Felipe II firmó una Real Orden dirigida al gobernador del Paraguay, Fernando de Zárate, en la que hacía referencia a la necesidad de poblar la denominada isla de Maldonado, actualmente conocida como Isla Gorriti. El documento constituye el antecedente escrito más antiguo conocido en el que aparece el nombre Maldonado. Según los historiadores, la denominación estaría vinculada a Francisco Maldonado, integrante de la expedición de Sebastián Gaboto, quien en 1527 habría decidido permanecer en la región del Río de la Plata en lugar de regresar a España.

Con el paso del tiempo, el nombre que inicialmente identificaba a la isla comenzó a utilizarse también para la costa y el territorio circundante. De esta manera, la denominación Maldonado ya existía mucho antes de la fundación de la ciudad, ocurrida en 1755.Uno de los principales objetivos de la conmemoración fue establecer una celebración que no estuviera vinculada exclusivamente a una ciudad o localidad. Por ese motivo, el 19 de octubre representa a todo el departamento, independientemente de las fechas fundacionales de sus distintas poblaciones.

Desde su instauración, el Día de Maldonado ha sido acompañado por actividades culturales, encuentros históricos, exposiciones, presentaciones y propuestas abiertas a la población.Más allá de su origen histórico, el 19 de octubre busca reafirmar una identidad departamental construida a lo largo de los siglos, que reúne a quienes nacieron en Maldonado y a quienes eligieron este territorio para vivir.

Actividades

Entre las propuestas del lunes 19, en la Plaza San Fernando se proyectará un video histórico entre las 10 y las 22 horas. A las 15:30 se descubrirá una plaqueta conmemorativa por los 25 años de Uni3 en el Paseo San Fernando. La Junta Departamental de Maldonado, en el marco de la celebración del Día de Maldonado, realizará plantación de árboles autóctonos en los diferentes Municipios del departamento. Asimismo, representantes del cuerpo participarán de la actividad dispuesta en el Municipio de Maldonado a las 13 horas. A las 18:30, se presentará la revista histórica de Maldonado en el Museo Estación Las Sierras, en Gregorio Aznárez.

La programación continuará el jueves 22, con la final del Certamen del Saber, a las 14 horas, en el Centro Cultural Maldonado Nuevo, y una conferencia del historiador Oscar Padrón Favre, a las 19 horas, en el Museo Mazzoni.