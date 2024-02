Este miércoles habrá audiencia clave por accidente en Ruta 104 en el que murieron dos jóvenes argentinas

El caso del conductor argentino Nicolás Rocca, imputado de varios delitos por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito registrado el 4 de enero de 2023 en la ruta 104, registrará esta mañana una audiencia clave que tendrá lugar en el juzgado penal de 11º turno de Maldonado donde se sustancia la causa.

A partir de la misma, el caso deberá definirse por un juicio oral y público, un acuerdo reparatorio o un juicio abreviado.El imputado aguarda el trámite del proceso judicial en régimen de prisión domiciliaria una vez que fue dado de alta de las graves heridas sufridas en el choque frontal.

Rocca conducía una camioneta Volkswagen Nivus por la ruta 104 en las primeras horas de la tarde del 4 de enero de 2023. Junto a él viajaban Milena Antún, Juan Sentero, Josefina Elizondo y Nazarena Sierra.

En sentido contrario lo hacía un Ford K conducido por Josefina Ferrero (argentina de 26 años) y como acompañantes Micaela Trinidad (argentina de 27), Melina Labururu y Camila Palacios. El impacto fue frontal agravado por la velocidad contraria de ambos vehículos, lo que se suma. En el choque murieron las dos ocupantes de la parte delantera del Ford K: Ferrero y Trinidad.

Rocca fue imputado por “la presunta comisión de un delito complejo de homicidio culpable calificado por el resultado de muerte de varias personas en concurso formal con un delito complejo de lesiones graves culpables calificado por el resultado de varias personas lesionadas”.

Audiencia

La juez letrada de 11º turno Sylvana Karina García Noroya citó a las 08:00 de este miércoles tanto al imputado como al representante del Ministerio Público y a los abogados de las familias de las víctimas del accidente. El imputado del caso es defendido por el abogado Ignacio Durán, en tanto los abogados Jorge Barrera y Andrés Ojeda representan a las familias de las víctimas que sobrevivieron y también de las que fallecieron en el accidente. La acción penal corre por el fiscal Sebastián Robles.

“En la mañana de este viernes se cumplirá con la última de las audiencias de prórroga de medidas cautelares que se vienen imponiendo sobre el conductor Nicolás Rocca. Luego de establecido el tiempo que fije la sede en cuanto a prórrogas de medidas cautelares se dará lo que se denomina demanda acusatoria que es cuando el fiscal solicita no solo la atribución de responsabilidades sino también el guarismo de pena que entiende se debe aplicar al caso concreto”, explicó el abogado Jorge Barrera, asesor de una de las víctimas del accidente.

“Acá es importante establecer dos situaciones. La primer situación es la que ya está realizada que es la formalización del caso. Entonces, vencido el plazo de formalización y de aplicación de cautelares, o bien se llega a un acuerdo reparatorio –una de las posibles vías extraprocesales por ser una vía alternativa para resolver el conflicto penal- o directamente vamos a la demanda acusatoria en cuanto a que se establece el juicio oral y público que debe traer una condena o una absolución”, expresó.

“En este caso creo que los elementos que tiene la Fiscalía y que nosotros coadyudamos y aportamos establecen con meridiana claridad la responsabilidad de quien hoy está siendo pasible de medidas cautelares”; dijo el reconocido penalista. “Por esta audiencia adquiere una relevante trascendencia porque es la última etapa en la que se podría llegar a un acuerdo reparatorio o porque directamente se va a un juicio oral y público con respecto a la participación y al evento dañoso”, agregó.

Barrera sostuvo que la imputación de los presuntos delitos cometidos por Rocca son muy graves y que su situación está encuadrada en el artículo 314º inciso B del Código Penal. “Ese artículo establece una pena de ocho años en estas circunstancias”; añadió. Otra opción que se puede dar en este caso es que la fiscalía y el acusado acuerden un juicio abreviado. Para Barrera no hay duda alguna de cómo ocurrió el accidente: “No tengo ninguna duda de que hubo una invasión de senda por parte del imputado. No tengo absolutamente ninguna duda”.

LIBRO II

TITULO XII – DE LOS DELITOS

CONTRA LA PERSONALIDAD

FISICA Y MORAL DEL HOMBRE

CAPITULO I

Artículo 314

(Homicidio culpable)

El homicidio culpable será castigado con seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

La aplicación del máximo se considerará especialmente justificada -salvo circunstancias excepcionales- cuando de la culpa resulte la muerte de varias personas o la muerte de una y la lesión de varias.