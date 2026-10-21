Este viernes comienzan a funcionar semáforos en Solanas y en Roosevelt

La comuna señaló que estas nuevas instalaciones buscan regular los flujos de tránsito en corredores donde el movimiento vehicular ha aumentado de forma sostenida, además de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para conductores y peatones.

La Intendencia de Maldonado (IDM) informó que este viernes 23 de octubre se pondrán en funcionamiento nuevas baterías de semáforos en dos zonas de alto tránsito vehicular.El primero de ellos se ubica sobre la Ruta Interbalnearia, a ambos lados de la rotonda en la intersección con la Ruta 12, en Solanas.

El segundo se encuentra en la avenida Roosevelt, en el tramo que une Maldonado con Punta del Este, en el barrio Cantegrill.

Según indicó la IDM, estos dispositivos —que actualmente operan en modo destellante— forman parte de las obras de inversión impulsadas por la administración Abella para mejorar la movilidad.

Desde el Departamento de Movilidad de la comuna se explicó que el objetivo es regular los flujos de tránsito y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en ambos tramos.

En el caso de Solanas, la Intendencia señaló que se busca generar interrupciones puntuales del tránsito principal que circula por la Ruta Interbalnearia, de modo de permitir una incorporación segura a la rotonda de los vehículos provenientes del norte (Ruta 12) y del sur (Solanas).

En cuanto a la avenida Roosevelt, los semáforos se ubican a ambos extremos de un tramo con cruces asimétricos (Camps / avenida Litman y avenida República Argentina / Thomas Jefferson). De acuerdo con la IDM, las interrupciones del tránsito principal permitirán intervalos de tiempo para la incorporación segura de los flujos secundarios y para realizar maniobras, en particular los giros a la izquierda.

La Intendencia aclaró que se trata de semáforos de tipo adaptable, orientados tanto a vehículos como a peatones. Su funcionamiento se basa en ciclos que se ajustan a las condiciones variables de circulación mediante distintos planes programados según días y horarios.Finalmente, la IDM exhortó a los conductores y usuarios de las vías a respetar la normativa de tránsito, con el fin de contribuir a la seguridad vial y prevenir siniestros.