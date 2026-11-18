Un estudio preliminar de tránsito financiado por propietarios de edificios de la zona propone cerrar aperturas del cantero central de la avenida Eduardo Víctor Haedo (ex Ruta 10), entre La Barra y Manantiales, y concentrar los giros a la izquierda y los retornos en rotondas o en un cruce con semáforos. El informe, de la firma EnginLabs SRL, acompaña una carta dirigida al director general de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola.

La carta, fechada el 7 de mayo de 2026, está firmada en representación de administradores, comisiones directivas y vecinos de 7 emprendimientos residenciales con frente a la avenida: el Club de Campo Laguna Blanca, The Colette, Sense y los Edificios Residencias de Mar Laguna Blanca, más 3 en desarrollo: The Colette Garden, The Colette 2 y el Complejo Carolina del Mar. Según el texto, el estudio fue elaborado “a solicitud de los firmantes”.

Figuran como firmantes Sebastián Caputo, por la Comisión Directiva del Club de Campo Laguna Blanca; Ernesto Silvio Galperin Cusel, por la Comisión Directiva de The Colette; Rodrigo Taboada, por el desarrollista del edificio Sense; Gustavo García De Rogatis, por 3G Punta Brokers SAS, administradora de Residencias de Mar; Marcelo Devitta, por The Colette 2 y The Colette Garden, y Maximiliano Schabsis, por Carolina del Mar.

Aportes propios

Los firmantes expresan su “honda preocupación” por los riesgos que identifica el estudio y solicitan una reunión para presentarlo. Además, piden a la Intendencia avanzar en las etapas siguientes: conteos adicionales en temporada alta, entre diciembre y enero, y un anteproyecto de soluciones bajo coordinación técnica de la Dirección General. También proponen considerar “mecanismos de cooperación público-privada” con aportes de los emprendimientos firmantes “en la medida que la normativa departamental lo permita”, y acompañar campañas de concientización y señalización. Según la carta, ordenar el tránsito en ese tramo “beneficia no solo a los emprendimientos firmantes, sino al conjunto de la ciudadanía”.

El estudio, fechado el 20 de abril de 2026, tiene como técnico responsable al ingeniero Nareg Kizirian y como proyectista al ingeniero Martín la Ferreira. Analiza 2 kilómetros de la avenida, de jurisdicción departamental, entre las calles San Salvador y San Carlos. En ese tramo, Haedo tiene 2 carriles por sentido, un cantero central con dársenas de giro de 16 metros, con lugar para 3 o 4 vehículos, y una vereda-bicisenda de 3 metros en el margen norte. El barrio cerrado Laguna Blanca, en el extremo este de La Barra, tiene un único acceso, próximo a la parada 51.

Los conteos se hicieron el Jueves Santo, 2 de abril de 2026, en 4 cruces: San Salvador (parada 47), avenida Miguel Jaureguiberry (parada 48), el ingreso a Laguna Blanca (parada 51) y el del Club de la Playa en Manantiales (parada 52). En la hora pico, de 18:00 a 19:00 horas, se registraron entre 1.185 y 1.232 vehículos por intersección; más del 90 % fueron autos y utilitarios, y entre 8,4 % y 8,8 %, motos y bicicletas. En ese lapso, 1 de cada 4 vehículos que iba de este a oeste se desvió por el atajo de La Barra, y 1 de cada 6 de los que iban hacia el este venía de ese recorrido.

Niveles de servicio

Con la metodología del Highway Capacity Manual (HCM 2000), el informe calculó demoras de 22,2 segundos por vehículo para salir desde Jaureguiberry y de 23 segundos desde Laguna Blanca, con nivel de servicio C, y de 29,8 segundos desde San Salvador, donde el nivel baja a D. Según el estudio, esas demoras derivan en “niveles de servicio C, que se consideran deficientes”.

En el lugar se constataron maniobras de más de un minuto y medio, sobre todo en el giro a la izquierda desde el barrio hacia el este: el conductor debe hallar a la vez una brecha entre peatones y ciclistas y otra en el tránsito hacia Maldonado, y luego esperar en el cantero, donde cabe un solo vehículo. Si esa espera se prolonga, genera “un efecto encierro”, según el documento, que asocia las demoras a una mayor probabilidad de “maniobras temerarias y menos seguras”.

El informe agrega que la ubicación del radar fiscalizador, 400 metros al este del ingreso, permite suponer que la mayoría de los vehículos pasa frente al barrio cerca del máximo de 60 km/h. Sobre la avenida no hay cruces peatonales formales, y los relevamientos detectaron unos 48 peatones por hora. Las salidas de Jaureguiberry y de la calle Barnby tienen mala visibilidad por estar en lo alto de una loma. Además, la apertura del cantero frente a Laguna Blanca, cuya dársena se hizo para ajustarse a los requerimientos del barrio, está desfasada entre 7 y 8 metros de su salida y es usada también por nuevos emprendimientos linderos, cuyos vehículos compiten por las brechas sin un orden de preferencia definido.

Las motos se registraron en mayor proporción entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando salen los trabajadores de la zona. Según la carta, en el tramo hay “tres obras adicionales en curso”. El estudio y la carta recuerdan el choque entre una moto y una camioneta ocurrido el 12 de setiembre de 2025 en el cruce de Haedo y Jaureguiberry.

Canteros y rotondas

Como próxima etapa, el estudio plantea diseñar a nivel de anteproyecto soluciones para toda la zona y no solo para Laguna Blanca. Frente al Club de la Playa, donde hay más espacio, propone estudiar una rotonda ovalada que reduzca la velocidad, facilite los cruces peatonales hacia la playa y permita retornar sin cortes de cantero.

Por Jaureguiberry se canalizaría la salida del norte de La Barra, incluido el tránsito del atajo que hoy sale por San Salvador. Para ello habría que reacondicionar 300 metros de la calle Victoria y cerrar el cantero en San Salvador, que incluso podría flecharse hacia el norte. En ese cruce, el estudio plantea un semáforo de 3 fases, que generaría brechas y cruces peatonales seguros pero interrumpiría el tránsito pasante, o una segunda rotonda que, a 1,2 kilómetros de la primera, permitiría cerrar los cortes de cantero intermedios, aunque también reduciría el nivel de servicio del tránsito pasante.

Los conteos corresponden a Semana de Turismo. El propio estudio ubica el pico de demanda entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, aproximadamente, el período en el que los firmantes piden hacer nuevos conteos.