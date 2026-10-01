Extienden recorrido de la línea 19

El recorrido de la línea 19 será extendido desde calle Lacio hacia Benito Nardone, Camino Mussio, Gruta de los Helechos, Cerro de la Ánimas, Gruta del Padre Pío, Cerro de las Cuentas, Calle 1, Benito Nardone, Mazzoni, Wilson Ferreira Aldunate, Cuchilla de India Muerta y nuevamente Benito Nardone, hasta retomar su itinerario actual. La medida contempla además la creación de nuevas paradas. Los horarios se mantienen sin cambios.

La resolución del director general del Departamento de Movilidad, Juan Pígola, se enmarca en el proceso permanente de reestructuración del sistema de transporte colectivo, impulsado por el crecimiento constructivo que registra Maldonado y por las demandas de conectividad de la zona.

Esta extensión facilita el acceso de los vecinos a centros de estudio y a servicios esenciales, entre ellos la atención de la salud. Responde, además, a los planteos realizados por vecinos y por el edil Omar Messano, quienes habían reclamado precisamente la incorporación de la línea 19 a Urbanización al Norte para mejorar la frecuencia y la conexión con el Hospital Doctor Elbio Rivero, centros educativos y el eje de Joaquín de Viana.

La solicitud presentada por la Empresa Maldonado Turismo, a través del correspondiente expediente, recibió informe favorable del Departamento de Movilidad.