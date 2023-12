Ezequiel “Pocho” Lavezzi involucrado en confuso episodio registrado en su casa de José Ignacio

La Policía intervino al menos en dos oportunidades en la madrugada de este miércoles en la casa de Ezequiel “Pocho” Lavezzi luego de que el ex futbolista sufriera al menos dos crisis nerviosas, según trascendió en varios ámbitos.

En la segunda ocasión, un móvil policial fue llamado por los integrantes de una unidad de emergencia móvil para asegurar el traslado de Lavezzi al sanatorio Cantegril de Punta del Este, lugar donde quedó internado hasta las últimas horas de la tarde de este miércoles cuando fue dado de alta. Lavezzi regresó a Buenos Aires luego de abandonar el sanatorio puntaesteño.

El ex jugador de la selección Argentina es propietario de una lujosa casa del fraccionamiento “Arenas de José Ignacio” y vecino de otros personajes como el reconocido arquitecto Carlos Ott, entre otros. Lavezzi llegó, como en todos los meses de diciembre, acompañado de su pareja de nacionalidad brasileña, dos hijos, uno de sus hermanos y una mujer también de nacionalidad brasileña.



Corte y fractura

En la madrugada pasada, el celebrado jugador pretendió cortarse con una tijera de trece centímetros lo que motivó la reacción de su hermano quien se tiró encima para evitar su propósito. De todas formas, Lavezzi llegó a cortarse a la altura del abdomen, por debajo del ombligo. El corte fue muy leve, según precisaron al menos dos fuentes consultadas por Correo de Punta del Este.

En uno de sus ataques, además, sufrió la fractura de una de sus clavículas. “El 20 de diciembre próximo hora 07:00 personal policial de Seccional 13° concurren a Arenas de José Ignacio en donde se encontraba el señor Ezequiel Ivan LAVEZZI (argentino) lesionado, por lo cual se solicita emergencia médica móvil quien realiza el trasladado al Sanatorio Cantegril, siendo diagnosticado por el médico de la misma “fractura de clavícula”. Se desconoce al momento como se realizo la lesión”, informó la Jefatura de Policía de Maldonado. El comunicado nada dice del corte autoinfligido con la tijera y sus familiares no formularon denuncia alguna. Calificaron lo ocurrido como un “incidente familiar”. Sin embargo, la Policía interrogó a todos los que estuvieron presentes en el momento que el jugador sufrió las crisis nerviosas. Las fuentes indicaron, además, que efectivos de Policía Científica efectuaron un reconocimiento de la casa. Los policías presentes en el lugar no detectaron irregularidad alguna.

Impacto

La noticia de la internación de Lavezzi en el sanatorio Cantegril causó un fuerte impacto en la vecina orilla donde el jugador es muy reconocido y apreciado. La novedad fue dada a conocer por el director de la emisora Fm Gente de Maldonado, el reconocido periodista Alexis Cadimar a media mañana de este miércoles. Una impresionante cantidad de periodistas de decenas de medios argentinos se contactaron con la emisora y su director.