Falleció Olga Burghi de Scasso, testigo lúcida de un siglo de Maldonado

Olga Burghi de Scasso murió este domingo en Maldonado. Tenía 104 años. Había nacido el 12 de febrero de 1922, cuando la ciudad era otra y el siglo veinte apenas comenzaba. Quienes la conocieron destacan su lucidez y su memoria. Olga fue socia fundadora de la Asociación Cristiana Femenina de Maldonado, de la Comisión de Padres de la Escuela N.º 1 y de la Asociación de Padres y Amigos del Liceo (APAL). Tres instituciones, tres compromisos que asumió cuando criar hijos y construir comunidad eran la misma cosa. En 1953 se hizo socia del Club Nacional de Football. El carnet lo firmó Wilson Ferreira Aldunate, entonces secretario del club. Lo guardó todos estos años. Fue testigo de los grandes triunfos del fútbol uruguayo y del querido tricolor, como ella lo llamaba. Su vida giró en torno a su marido, el médico Mario Scasso —figura reconocida en Maldonado, ya fallecido— y a sus tres hijos: Mario, Alberto y Leandro. Con los años, encontró en los remates un placer particular: coleccionaba porcelana china y objetos decorativos que fue reuniendo pacientemente. La edad la fue alejando de esa costumbre, pero esa enorme colección queda como testigo de la pasión que doña Olga demostraba hora a hora, día a día.

Desde Correo de Punta del Este mandamos un fuerte abrazo a su familia, a Mario y a Leandro, herederos de esa pasión por la comunidad que, en parte, doña Olga les inculcó

Sus restos serán velados este domingo entre las 14:00 y las 15:00 horas. El sepelio se realizará a las 15:30 en el cementerio de Maldonado.