Feria educativa y laboral para jóvenes en la Casa de la Cultura

El próximo sábado 10 de octubre de 2026 se llevará a cabo la jornada “Camino al futuro”, una actividad orientada a los jóvenes del departamento. El evento se desarrollará en el horario de 10:00 a 13:00 horas en la Galería de la Casa de la Cultura. La entrada es libre y gratuita. Durante el encuentro se darán a conocer las diferentes propuestas educativas de la zona. Los asistentes podrán además, presentar sus currículums e informarse sobre las oportunidades de empleo para la próxima temporada. La programación de la jornada incluye charlas informativas y espacios de consulta. La organización está a cargo de Rotaract Club Maldonado-Este. La actividad cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, y de la empresa Perfiles Consultores.