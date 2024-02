Final de la Libertadores Sub 20 se jugará en el Domingo Burgueño Miguel

El estadio local será recibirá al grupo C y además será sede de dos semifinales y el partido por el tercer puesto; las entradas costarán 100 pesos

El Estadio Domingo Burgueño Miguel recibirá al grupo C de la Copa Libertadores de América Sub 20. Además, se jugará la fase final del torneo incluyendo las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final.

La serie que se llevará a cabo en Maldonado está integrada por Defensor Sporting, Aucas de Ecuador, Sporting Cristal de Perú y Flamengo de Brasil.

El lunes 4 de marzo se disputará la primera fecha. Aucas y Sporting Cristal a las 15:00, mientras que Defensor Sporting jugará contra Flamengo a las 18:00.

Para la segunda fecha que será el jueves 7, a primera hora se medirán Flamengo y Aucuas. El partido de fondo lo jugarán Defensor y Sporting Cristal.

El domingo 10 cerrarán la fase de grupos Sporting Cristal contra Flamengo a las 15:00 horas y Aucas frente a Defensor a las 18.

Las semifinales se disputarán el jueves 14 y los partidos por el tercer puesto y la final el domingo 17.

El torneo es Organizado por AUF Y CONMEBOL y las entradas solamente pueden adquirirse a través de Auf Ticket a un costo de 100 pesos. Con la entrada se puede presenciar la doble jornada, pero no está permitido salir del estadio y volver a ingresar.