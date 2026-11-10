Finalizó el traslado de animales del Parque Medina en San Carlos

Con el traslado de 50 ciervos Dama Dama y 17 muflones (ovejas silvestres europeas), el Parque Medina deja de funcionar como reserva de animales y pasa a ser un paseo. Los ciervos fueron reubicados en una reserva de Salto, luego de una jornada de chequeos sanitarios realizada junto a la Facultad de Veterinaria. La operación, a cargo del área de Conservación y Bienestar Animal, se inició en abril de este año y concluye ahora, dando paso al cierre del parque tal como estaba previsto.

El veterinario Matías Loureiro informó que en total se han reubicado más de 150 animales, entre ellos 10 pecaríes, 10 tortugas, 30 gansos y 25 cabras, entre otras especies.

Según explicó, en el lugar permanecerán algunos animales “veteranos”, como un jabalí, una llama y un emú, cuyo traslado no es recomendable por su edad, además de algunos carpinchos y pavos reales.