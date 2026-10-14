Firman convenio para la ampliación del Hospital Dr. Elbio Rivero

La Intendencia de Maldonado y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) firmarán este jueves 15 de octubre, a las 12:00 horas, un convenio de cooperación interinstitucional orientado a la ampliación y remodelación integral del Hospital de Maldonado Dr. Elbio Rivero.

De la ceremonia, que se realizará en el propio centro asistencial, participarán la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el presidente de ASSE, Dr. Álvaro Danza, y otras autoridades nacionales y departamentales.

El acuerdo establece un marco de colaboración y asistencia mutua entre ambas instituciones con el fin de generar las condiciones necesarias para transformar la infraestructura hospitalaria.

Donación

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio adyacente al actual y la refacción integral de las instalaciones existentes.

Según el convenio, la Intendencia de Maldonado se compromete a gestionar, previa anuencia de la Junta Departamental, la donación a ASSE de un inmueble de 5.096,38 metros cuadrados, que será destinado exclusivamente al emplazamiento del futuro hospital. Además, el gobierno departamental brindará apoyo técnico para los relevamientos topográficos, estudios y trabajos preparatorios, así como asesoramiento en materia de accesibilidad.

Por su parte, ASSE asumirá las gestiones para unificar los padrones involucrados en un único inmueble, presentará un cronograma general de obras y tendrá a su cargo la infraestructura hospitalaria y el equipamiento, de acuerdo con las distintas etapas del proyecto. Las obras comprenderán tanto la construcción de nuevas instalaciones como la remodelación global del hospital existente, en etapas que podrán desarrollarse de manera simultánea o sucesiva, según las posibilidades de ejecución.

El convenio también prevé la designación de coordinadores por ambas instituciones, responsables del seguimiento de los compromisos asumidos y de informar sobre los avances del proyecto.