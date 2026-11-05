Florida recibirá a León XIV con 200 jinetes y una misa ante la patrona del Uruguay

El domingo 8 de noviembre, tras llegar por la ruta 5 y recorrer 14 cuadras en papamóvil, el pontífice celebrará a las 10:30 horas la misa de la Virgen de los Treinta y Tres. Doscientos jinetes formados en el acceso a Florida recibirán al papa León XIV. La directora de Cultura, Turismo y Juventud de la Intendencia de Florida, Adela Dubra, explicó que el Vaticano definió esa jornada como el evento central de la visita, “al punto de que hay misa acá cuando en Montevideo no hay”. La razón, dijo, es la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, que se venera en Florida. “Al igual que Guadalupe en México, la patrona está aquí”, comparó. La ciudad está acostumbrada a recibir peregrinos, tanto por San Cono como por la fiesta de la Virgen, que se celebra cada 8 de noviembre. Dubra extendió la invitación a Maldonado: “Somos departamentos muy amigos, y hay muchos floridenses que están por allá”.

Del puente a la plaza

Según el cronograma que detalló Dubra, el papa saldrá de Montevideo en auto por la ruta 5 y hará una parada de entre 10 y 15 minutos en Juanicó. Entrará a Florida por el puente; en la cabecera, a las 9:40 horas, subirá al papamóvil. Allí el intendente Carlos Enciso lo declarará visitante ilustre y la Sinfónica de Florida interpretará el Himno de la Alegría “y las canciones que se puedan, por un tema de tiempo”. Para la directora, será “un muy buen lugar” para verlo de cerca. El recorrido seguirá 14 cuadras por las calles Saravia y 18 de Julio, con “esa cosa tan especial para quienes vimos a Juan Pablo II”.

La misa comenzará a las 10:30 horas en la plaza Asamblea, frente a la Basílica Catedral, y la guía oficial de la Intendencia prevé que, después del Ángelus, el pontífice tenga un gesto ante la imagen de la Virgen. A las 12:20 horas, según Dubra, dejará la ciudad.

Caballos y regalos

Dubra vinculó la bienvenida con la afición del papa por los caballos. Según relató, cuando era obispo de Chiclayo, en Perú, recorría en mula zonas con iglesias a las que no se llegaba de otra manera. “Dicen que era el obispo que te cruzabas por los caminos, un cura muy gaucho en un punto”, describió. Contó también que le regalaron un caballo que tiene en Italia y que, según trascendidos de prensa, monta con regularidad. “Es algo que solamente Florida va a hacer”, afirmó sobre la caballada. Los jinetes llevarán las banderas del Vaticano y de Florida, entre otras. Se sumará un sacerdote que viene a caballo desde Nico Pérez con 30 peregrinos, y el senador Sebastián Da Silva anunció en sus redes que acompañará la caballada con su familia. El diario Cambios, de Florida, informó que habrá 80 cupos gratuitos para jinetes. El papa recibirá un rosario de tiento hecho por un artesano floridense y una bandera tejida al crochet, entre todas, por mujeres del departamento. “Cada historia atrás tiene mucho amor, mucha dedicación y mucho talento”, dijo Dubra.

Sin entrada, junto a la valla

Dubra insistió en que no tener entrada no impide participar. Habrá pantallas y sonido, y del otro lado de la valla se podrá seguir la ceremonia “en la misma situación que el que tiene su entrada”. Buena parte de su familia irá así; ella terminará la jornada con un pícnic en el prado junto a unos tíos que llegan desde Soriano. Según la guía oficial, el ingreso es libre pero requiere registro en papaleonuruguay.uy o en las comunidades. Los accesos abrirán a las 6:00 horas y desde las 9:00 horas se restringirá la entrada. Los detalles están en las redes de la Intendencia y en las de la propia Dubra.

Sobre qué llevar, la directora resumió que el agua está permitida y las mochilas grandes no. También mencionó las sillas de playa, aunque la guía de la Intendencia no recomienda las sillas plegables y no permite conservadoras ni botellas de vidrio, entre otros objetos. Los comercios abrirán ese domingo. “Aquí va a trabajar la panadería, la carnicería y todo el mundo”, dijo Dubra, que espera que la visita, seguida por periodistas de distintos países, mueva el turismo. El pronóstico que manejaba anunciaba una mañana fresca, con unos 12 grados hacia el mediodía.Florida ya recibió a Juan Pablo II en 1988

“No hay muchos antecedentes de ciudades de 37.000 habitantes que reciban a dos papas en 40 años”, señaló la directora. “Seas católico o no, es un hecho histórico.” Y repitió lo que se escucha en la ciudad: “La Virgen es la que lo trae”.