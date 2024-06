Fonplata aprobó este martes préstamo destinado a fideicomiso para obras de saneamiento en Maldonado

El directorio ejecutivo de Fonplata aprobó en su sesión de este martes el préstamo destinado al fideicomiso que llevará adelante las obras de suministro de agua potable y de la red de saneamiento en distintas localidades del departamento de Maldonado.

El monto para las obras es de cincuenta y cinco millones de dólares que serán pagaderos mediante el dinero obtenido por la aplicación de la denominada “Tarifa 9” que genera un excedente de unos veinte millones de dólares. La citada tarifa, que se aplica sólo en Maldonado, es casi un treinta por ciento más cara que la tarifa más cara cobrada por la OSE en el resto del país.

El directorio del citado organismo multilateral de crédito tiene cinco directores titulares y cinco alternos. Es presidido por Antonio Mullisaca Díaz en tanto que Fernando Luis Scelza Martínez es el representante uruguayo. Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia son sus países miembros. Su misión: Apoyar la integración y el desarrollo armónico, inclusivo y sostenible de sus países miembros mediante el uso efectivo y eficiente de recursos financieros y no financieros.

Obras

El aporte del citado préstamo será empleado para reforzar los sistemas de abastecimiento de agua potable- en especial de las ciudades de San Carlos, Piriápolis, balnearios ubicados al este del arroyo Maldonado especialmente José Ignacio y Punta del Este-, mediante la construcción de nuevos depósitos, estaciones reductoras, troncales y sustitución de tuberías. También para un aumento de la cobertura de saneamiento en las ciudades de Maldonado y Punta del Este, por medio de la construcción de más de 53 km de colectores por gravedad y la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de San Carlos. Se trata en definitiva de mejorar la calidad de los servicios de agua potable, ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado y reducir la contaminación de los cuerpos receptores mediante el tratamiento y disposición adecuado de efluentes domiciliarios.

Los créditos que cederá OSE al Fideicomiso de Agua y Saneamiento alcanzarán para el repago del financiamiento, abonar las contrataciones objeto del mismo más los importes necesarios para cubrir el pago de gastos, comisiones e impuestos. En cuanto al eventual aporte de la Intendencia, con un tope anual, operará en caso que el crédito anual cedido por OSE no sea suficiente para solventar los gastos de Fideicomiso y el servicio de deuda”, explicó la Intendencia en mayo pasado

El presupuesto del Programa tendrá un costo total preliminar de U$S 60.500.000, de los cuales el financiamiento de FONPLATA corresponde a U$S 55.000.000, de acuerdo al siguiente detalle:

FONPLATA: U$S 55.000.000

APORTE LOCAL (OSE- UGD): U$S 5.500.000

TOTAL : U$S 60.500.000



El equipo de gobierno definió que las obras proyectadas corresponden al siguiente detalle:

•Saneamiento -estación de bombeo e impulsión – San Carlos

•Agua potable-recalques Cerro El Toro – Piriápolis

•Agua potable-reductora Cerro Pelado – Maldonado

•Agua potable -refuerzo abastecimiento – San Carlos

•Agua potable -sustitución troncal – Manantiales

•Agua potable- sustitución de tuberías – general

•Agua potable-troncal abastecimiento – José Ignacio

•Agua potable- abastecimiento – Solís Grande

•Saneamiento- aumento de cobertura – general