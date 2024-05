Futbolistas uruguayos podrán culminar sus estudios de educación media a distancia desde cualquier país

La UTU, Inefop y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) firmaron un convenio que permitirá a 40 futbolistas culminar la educación formal a distancia, sin importar el departamento o el país donde residan. De la firma participó el director general de INEFOP, Pablo Darscht; el director general de UTU, Juan Pereyra; el presidente de la Mutual, Diego Scotti; y el vicepresidente, Sergio Pérez.

Este convenio permitirá dar inicio a los cursos de Trayectos Bachillerato Profesional Deportes opción Fútbol y los 40 futbolistas profesionales que participarán podrán hacerlo de forma remota.

El objetivo es contribuir a la culminación de la educación formal y a mejorar las condiciones de acceso a la empleabilidad. Se trata del segundo convenio, ya que el año pasado otros 30 estudiantes pudieron cursar bajo esta modalidad.

Aprobación

Según informó UTU, el año pasado, de un grupo de 31 inscriptos hubo una aprobación de 28 personas, lo que representa un 90% mientras; solo un 10% se desvinculó del programa. Esta cifra fue destacada por las autoridades de UTU, INEFOP y la Mutual.

Según informaron, la propuesta está dirigida a futbolistas profesionales, mayores de 21 años, que tienen que tener un mínimo de tres años de experiencia laboral en el área y haber terminado la educación media básica.

El director general de INEFOP, Pablo Darscht, aseguró que este convenio permitirá poner los cimientos para que los futbolistas puedan aspirar a una mejora laboral. “Esto, además de ser en sí mismo un muy lindo proyecto, también nos permite mostrar y visibilizar a la sociedad esta necesidad de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, y también, por qué no, de proponer a las organizaciones que dan empleo, a este colectivo en particular como a cualquier otro”, indicó Darscht.

Oportunidad

En tanto, Diego Scotti agradeció a las autoridades de UTU y de INEFOP por el trabajo que se logró hacer en conjunto. “Nos da mucha alegría que los futbolistas, quienes muchas veces dejan de estudiar, puedan tener la oportunidad de retomar. Nosotros buscamos poner el foco en el desarrollo integral de los y las futbolistas”. Y agregó: “Trabajamos mucho por los derechos de los futbolistas, por las condiciones en las que trabajamos y también hemos puesto mucha energía en prepararnos”, explicó.

Indicó que este convenio permite seguir avanzando en la educación y que los futbolistas puedan acceder a carreras terciarias y a otros cursos de especialización que luego “abren más puertas” en el mercado laboral.

“Es bueno tener cursos que se adaptan a nuestra profesión y este es uno de ellos”, sostuvo.

Por su parte, el director general UTU, Juan Pereyra, aseguró que es un día de “gran satisfacción” ya este convenio —como otros que ya han firmado— es una muestra de que se está trabajando “fuertemente” para mejorar la educación del país y lograr que los uruguayos puedan terminar bachillerato y continúen con cursos superiores.

Pereyra felicitó también a la Mutual por la iniciativa. “Si no es por ellos esto no sería posible; nosotros podemos hacer los máximos esfuerzos, pero si no hay quien quiera recibirlos, no lo vamos a poder hacer”, indicó Pereyra y aseguró que luego de cierta edad “es muy difícil poder retomar los estudios”, por lo que destacó la importancia de que 40 futbolistas quieran hacerlo. También resaltó la labor de INEFOP por su aporte a este colectivo.

Cuarenta inscriptos

Adriano Freitas, de 26 años, y jugador de fútbol en Rampla, quien está cursando el bachillerato desde el año pasado, contó que se dedica al fútbol desde los 17 años y tuvo que dejar de estudiar en la época en la que era parte del plantel sub 20 porque los horarios se le interponían con la práctica y los viajes. “Era complicado el tema de conciliar entrenamiento con ir al liceo. El Complejo Celeste me quedaba lejos del liceo por lo que decidí parar y después se me complicó también volver a estudiar”, dijo el jugador. Explicó que actualmente decidió retomar sus estudios para tener un mejor futuro. “Con la mentalidad un poco más madura y teniendo un hijo, quería ser ejemplo y sabía que terminando los estudios, luego le podría exigir lo mismo a mi hijo. Además pensé en el futuro después del fútbol porque nuestra carrera termina tempranísimo, por lo que tener bachillerato terminado es un gran paso”, aseguró. Y dijo que sus mayores miedos al retomar fueron pensar en lo difícil que sería el estudio, tener que hacer deberes, leer libros y volver a estudiar, pero dijo que se llevó una “grata sorpresa” con el curso ya que le ha dado un valioso conocimiento. Destacó el hecho de que las clases se dieran vía Zoom, ya que les facilitó la logística y les permitió estar más con la familia.