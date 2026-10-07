Futuro del refugio de Ruta 39 no se ha definido aún; por el momento estará abierto hasta fin de mes

El Centro de Evacuación ubicado en Ruta 39, impulsado por la Intendencia de Maldonado para atender a personas en situación de calle, tiene previsto permanecer abierto hasta el 31 de octubre. Su continuidad más allá de esa fecha será evaluada en las próximas semanas y dependerá de las definiciones que se adopten junto al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Así se analizó durante una reunión del CECOED convocada por el intendente Miguel Abella, en la que se evaluó el trabajo realizado durante el alerta roja y se discutieron las perspectivas de cara a la temporada.

El coordinador del CECOED, Martín Hualde, señaló que la posibilidad de extender el funcionamiento del refugio será objeto de análisis. “Una de las conversaciones de hoy fue justamente esa, la continuidad sí o no de ese refugio o qué alternativa podemos manejar para eso”, explicó.

Hualde remarcó que la problemática no puede limitarse a la respuesta inmediata mediante refugios e indicó la necesidad de avanzar en herramientas de inserción laboral, acceso a vivienda y acompañamiento para las personas que atraviesan situaciones vinculadas a adicciones, problemas familiares u otras dificultades.

Alojados

Según los datos que manejan las autoridades, unas 800 personas fueron identificadas durante este período en los distintos dispositivos de atención. En el Centro de Evacuación de Ruta 39 permanecen aproximadamente 150 personas, mientras que —sumando los demás refugios— son más de 200 las que utilizan de forma permanente estos espacios.

Desde el MIDES Maldonado, su directora Paula Caballero destacó que unas 620 personas diferentes pasaron por el espacio de Ruta 39 desde su apertura el 7 de mayo, aunque el número estable de usuarios se ubica en aproximadamente 150 personas.

Caballero planteó la necesidad de extender el funcionamiento del centro mientras se desarrollan otras alternativas, entre ellas el alquiler de viviendas más pequeñas que permitan trabajar con distintos perfiles y avanzar en procesos de inserción social y habitacional.

Una de las principales preocupaciones de las instituciones que trabajan en el tema es qué ocurrirá después del 31 de octubre. Por eso, se prevé una nueva reunión operativa del CECOED la próxima semana y, posteriormente, un encuentro con autoridades nacionales.

Visita ministerial

Además, está prevista la llegada a Maldonado del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, junto al director de Protección Social, Daniel Gerhard.

La intención es elaborar un informe conjunto entre las instituciones departamentales y elevarlo a las autoridades nacionales.Caballero agregó que el 80% de las personas identificadas son del departamento de Maldonado, mientras que unas 100 fueron trasladadas a otros departamentos para revincularlas con sus familias o redes de apoyo.