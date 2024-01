Gabriela Fossati volvió a cargar contra el denominado “protocolo unificado de actuación para la seguridad ciudadana”

La abogada María Gabriela Fossati advirtió que si un funcionario policial interviene a una persona en situación de calle para retirarlo de la zona puede ser perseguido por el delito de abuso de funciones.

Fossati, ex jueza y ex fiscal, volvió a cargar contra el denominado “protocolo unificado de actuación para la seguridad ciudadana”, diseñado por empresarios y jerarcas municipales para enfrentar los problemas derivados de la presencia de personas en situación de calle. Fossati dijo que la ley Nº10.071, conocida también como “de vagancia” tuvo solo un año de vigencia y que fue derogada por la reforma constitucional aprobada en el año 1942. Fossati coincidió con lo expresado por el doctor Gabriel Valentín, director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal sobre la no vigencia de la citada ley.



“Un problemón”

Valentín explicó que la citada norma legal no está vigente y que fue derogada por la reforma constitucional aprobada más de ochenta años atrás. “Lo que más me preocupó a mí, es que a través de la lectura lo que yo observé es prácticamente una incitación a que los vecinos cuidaran a otros vecinos, y eso es un problemón”, expresó Fossati en declaraciones a la emisora FM Gente. Fossati integra el sector Alianza Nacional y acompaña la candidatura de la economista Laura Raffo en las próximas elecciones.