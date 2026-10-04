GARITA, la aplicación que reúne en un solo mapa el transporte público de Maldonado en tiempo real

Creada por Alex Flores Bertini, director de Nosto Estudios, la plataforma nació de una necesidad personal y hoy busca facilitar los desplazamientos de residentes, turistas y personas con discapacidad mediante un sistema gratuito que integra las cuatro empresas de transporte del departamento.

Por: Laura Garganta

Lo que comenzó como una herramienta para resolver un problema cotidiano terminó convirtiéndose en una plataforma abierta para miles de usuarios. GARITA, desarrollada por Nosto Estudios, reúne por primera vez en un único mapa el seguimiento satelital de las cuatro empresas de transporte público que operan en Maldonado, combinando los horarios con la ubicación en tiempo real de cada ómnibus. Detrás del proyecto está Alex Flores Bertini, director de cine, productor audiovisual y desarrollador full stack, quien creó la aplicación a partir de su propia experiencia como usuario frecuente del transporte colectivo.

Una solución nacida desde la experiencia

“Garita nace del uso cotidiano del transporte público en Maldonado”, explica Alex. Como usuario habitual, notaba que debía consultar distintas páginas web según la empresa del ómnibus que necesitara tomar, aun cuando varias de ellas compartían recorridos hacia un mismo destino. La situación se volvía todavía más complicada durante la temporada, cuando el tránsito provoca demoras constantes que hacen que los horarios previstos pocas veces se cumplan.

“El GPS es fundamental. Lo que hace Garita es ponerle ojos al ómnibus y fusionar el seguimiento con el horario. En Garita conviven todas las empresas en un único mapa que se va actualizando con la posición de cada ómnibus”, resume. En un principio, la herramienta estaba pensada únicamente para su uso personal. “Iba a quedar como un proyecto que hice para mí como usuario frecuente del transporte público de Maldonado”, recuerda. Sin embargo, una vez comprobado que funcionaba, decidió abrirla al público para que cualquier persona pudiera utilizarla y organizar mejor sus tiempos.

Durante ese proceso, distintas experiencias terminaron de convencerlo de que existía una necesidad real. Entre ellas recuerda la conversación con una mujer que había viajado desde Colonia para visitar a sus hijos y llevaba dos horas esperando un ómnibus en la terminal de Punta del Este porque le habían indicado erróneamente que allí tendría mayor frecuencia de servicios. También menciona las dificultades que observó en turistas y visitantes extranjeros, quienes encontraban poco intuitivas las plataformas existentes y terminaban consultando directamente a los choferes para saber qué recorrido debían tomar.

Una plataforma pensada para simplificar el viaje

Uno de los principales diferenciales de GARITA es que funciona como una aplicación web. No requiere descargarse desde Play Store o App Store ni crear una cuenta para comenzar a utilizarla. Basta con abrir un navegador desde un celular, una computadora o una tablet para acceder a todas sus funciones. Para Flores Bertini, reducir las barreras de acceso fue una decisión deliberada: “No me tuve que imaginar al usuario final, tuve que pensar en mí mismo y en cómo quería usar esta aplicación. Algo tan sencillo como saber cuánto falta para que venga un bus no debería tomar más de dos segundos”, afirma.

Con esa lógica, la plataforma tampoco solicita registros personales ni almacena información de sus usuarios. Incluso la ubicación necesaria para localizar la parada más cercana se procesa directamente en el dispositivo desde el cual se utiliza la aplicación y no queda guardada en servidores. Otro aspecto que buscó mejorar fue la experiencia de uso. Según explica, las aplicaciones individuales de algunas empresas presentan publicidad invasiva que interrumpe la navegación. “No estoy en contra de la publicidad porque entiendo que las plataformas tienen que mantenerse, pero no puede ser que por culpa de la publicidad no puedas usarlas”, sostiene.

Actualmente GARITA cubre Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar, La Capuera y el resto de los balnearios del departamento.

La accesibilidad como prioridad

Aunque la aplicación surgió para resolver un problema cotidiano, con el tiempo el desarrollador comenzó a poner el foco en otro objetivo: mejorar la experiencia de las personas con discapacidad visual y motriz. “Si para mí, que no tengo dificultades motrices de ningún tipo, el servicio me resultaba engorroso, para ellos debe ser mil veces peor”, reflexiona. Actualmente trabaja en funciones de accesibilidad sonora que permiten recibir avisos sobre los ómnibus próximos a llegar cuando el usuario se encuentra en una parada determinada. También proyecta incorporar información que indique cuáles unidades cuentan con accesibilidad para personas con movilidad reducida, aunque para ello depende de los datos que puedan aportar las empresas de transporte.

“¿Cómo podemos optimizar el uso de nuestro tiempo? Si yo perdía muchísimo tiempo antes de la app, una persona con dificultades debajo de la lluvia, el frío o el calor extremo, ¿cómo hace si después de esperar su ómnibus se da cuenta de que no tiene rampa para ingresar? Esa persona probablemente no llegue a trabajar o llegue extenuada. Garita tiene que ayudar a todos, absolutamente a todos”. El proyecto también avanza en la compatibilidad con los sistemas VoiceOver y TalkBack, presentes en dispositivos iPhone y Android, que leen en voz alta el contenido de la pantalla para usuarios con discapacidad visual.

Con ese objetivo, el próximo 15 de octubre Nosto Estudios participará del Encuentro Accesible de Turismo organizado por la Intendencia de Maldonado, donde buscará intercambiar experiencias con referentes y usuarios para seguir mejorando la plataforma. “Necesitamos que sean ellos quienes verdaderamente nos den el feedback y nos digan qué funciona y qué no. Precisamos ese retorno para mejorar a nivel accesible”, explica.

El desafío de integrar cuatro sistemas distintos

Desde el punto de vista técnico, el principal reto fue unificar la información proveniente de cuatro empresas diferentes, cada una con sus propios formatos y frecuencias de actualización. “Que parezca que todo viene de la misma fuente hace posible que el usuario pueda entender sencillamente cuánto falta para su bus”, señala. A eso se suma el trabajo permanente para identificar con precisión la ubicación de cada parada, una tarea que realizan analizando recorridos y coordinando con la Dirección de Movilidad de la Intendencia para acceder a las coordenadas oficiales. Todo el proyecto, agrega, se desarrolla y financia desde Nosto Estudios, sin inversiones externas ni fondos públicos: “La infraestructura es propia, los servidores son propios y el mantenimiento también. Mi intención es que Garita siempre sea gratis. Lo que sí me gustaría es encontrar una financiación creativa e inteligente”, afirma.

Los primeros resultados y la mirada hacia el futuro

Lanzada públicamente durante septiembre, GARITA ya comenzó a recibir sus primeras devoluciones. Según Alex, más de 3.000 personas utilizaron la plataforma durante sus primeras semanas de funcionamiento, más de 100 usuarios la incorporaron como acceso directo en la pantalla de inicio de sus dispositivos y una gran parte vuelve a utilizarla de forma recurrente. Además, una de las primeras sugerencias realizadas por los propios usuarios —recibir una notificación cuando el ómnibus está próximo a llegar mientras la aplicación permanece en segundo plano— ya fue implementada.

Pensando a largo plazo, el creador imagina una herramienta que pueda extenderse a otros departamentos del país, aunque primero pretende consolidar el desarrollo en Maldonado. “Mi objetivo es que Garita sea realmente una herramienta del día a día, que ayude a gestionar el tiempo y que sea accesible de verdad”, afirma.

Entre los próximos desafíos menciona la posibilidad de generar acuerdos con organismos públicos, fortalecer el trabajo conjunto con la Intendencia de Maldonado y los municipios e incluso explorar una futura colaboración con Antel para potenciar la infraestructura tecnológica del proyecto. “Garita está pensada por una persona que vive en Maldonado y que necesita utilizar el transporte público de manera eficiente. Esa necesidad fue el punto de partida y sigue siendo el motor para seguir mejorándola”, concluye.

Encontrá a Garita en Instagram y en la web como: garita.uy