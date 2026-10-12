Gobierno ajustó las tarifas del puerto de Punta del Este

El presidente Yamandú Orsi firmó el pasado jueves 8 de octubre el decreto que establece el nuevo esquema tarifario para los servicios que presta la Dirección Nacional de Hidrografía en los puertos deportivos del país, entre ellos el de Punta del Este. Las nuevas tarifas rigen desde el 1º de octubre de 2026 y fueron refrendadas por los ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas.

El ajuste pone fin a un período inusualmente largo de tarifas congeladas o subsidiadas. Fuentes consultadas recordaron que el anterior gobierno mantuvo hasta ese mismo 1º de octubre un esquema tarifario con fuertes beneficios que había sido aplicado originalmente durante la pandemia de covid-19 y que nunca llegó a ser desmontado por completo. El nuevo decreto corrige esa distorsión acumulada durante años.

Las temporadas y sus fechas

El decreto establece dos períodos tarifarios diferenciados. La temporada baja rige del 1º de marzo al 15 de diciembre, abarcando el otoño, el invierno y buena parte de la primavera. La temporada alta comienza el 16 de diciembre y se extiende hasta el 28 o 29 de febrero, concentrando los meses de mayor actividad náutica y turística en el balneario. Es durante esa ventana de apenas dos meses y medio cuando se aplican las tarifas más elevadas.

Cuánto aumentó cada servicio

El servicio de marina o escollera —el amarre en muelle fijo, el más utilizado por embarcaciones de mediano y gran porte— pasó de 48,74 a 71,24 pesos por metro de eslora por día en temporada baja, un aumento del 46,2%. En temporada alta el salto fue mayor en términos absolutos: de 179,43 a 262,30 pesos, un incremento del 46,2% también.

El borneo —la modalidad en que la embarcación queda fondeada y sujeta a una boya, sin ocupar espacio en muelle— aumentó de 38,05 a 55,62 pesos en temporada baja (46,2%) y de 89,67 a 131,08 pesos en temporada alta (46,2%).

La guardería para embarcaciones incorporó en el nuevo esquema una distinción por eslora que antes no existía. Para embarcaciones de hasta 7 metros de eslora, la tarifa diaria pasó a 314,51 pesos en temporada baja y 628,95 en temporada alta —una categoría nueva sin equivalente directo anterior—. Para embarcaciones de más de 7 metros, se cobra por metro de eslora: 44,93 pesos diarios en temporada baja y 89,85 en temporada alta, un aumento del 46,2% respecto a las tarifas anteriores de 30,73 y 61,47 pesos respectivamente.

Las guarderías para motos de agua, tráileres o anguilleras subieron de 144 a 209,79 pesos en temporada baja (45,7%) y de 287 a 419,58 pesos en temporada alta (46,2%).

El servicio de botada o varada —sacar o meter una embarcación al agua— incorporó también distinción de temporada. El precio en temporada baja pasó de 152 pesos (tarifa única) a 222,33 pesos, mientras que en temporada alta se fijó en 445,33 pesos, más del doble de la tarifa anterior.

“El puerto sigue siendo muy barato”

Pese a los aumentos, los operadores consultados relativizan el impacto. El propietario de uno de los yates de mayor eslora amarrado en el puerto lo graficó con un ejemplo concreto: “Una embarcación de diez metros pasó de pagar 1.794,30 pesos por día a 2.623 pesos. No es una suba muy grande”. A esa tarifa —tomando la temporada alta de marina— diez metros de eslora significan hoy unos 87 dólares diarios al tipo de cambio actual, una cifra notablemente baja para un puerto deportivo de la categoría internacional que ostenta Punta del Este.

“Esto beneficia a los propietarios de lanchas y veleros de reducida eslora. Por eso el puerto está lleno”, señaló el mismo propietario. Pero agregó una advertencia que preocupa a los operadores del sector: “¡Cuidado! Estamos perdiendo embarcaciones extranjeras que no encuentran amarra”. La escasez de lugares disponibles —y no el precio— sería el principal factor que aleja a las embarcaciones de mayor porte provenientes del exterior, que buscan puertos con infraestructura acorde a sus dimensiones y con disponibilidad garantizada.

El contexto de la actualización

La actualización tarifaria forma parte de un proceso más amplio de revisión de los ingresos del Estado provenientes de servicios que habían quedado rezagados respecto a la inflación acumulada desde 2020. El congelamiento pandémico, que tuvo una justificación de emergencia en su momento, se prolongó más allá de lo previsto y generó una distorsión que el nuevo gobierno de Orsi decidió corregir antes del inicio de la temporada estival 2026-2027.

La Dirección Nacional de Hidrografía administra los puertos deportivos públicos del país y sus ingresos contribuyen al mantenimiento de la infraestructura portuaria. En el caso de Punta del Este, esa infraestructura incluye las marinas, las escolleras, las áreas de guardería y los servicios de varada que sostienen uno de los puertos deportivos más visitados del Atlántico Sur.

Con la temporada alta iniciándose el 16 de diciembre, quedan poco más de dos meses para que el puerto reciba el grueso de la actividad náutica de la temporada 2026-2027, la primera en aplicar íntegramente el nuevo esquema tarifario desde el primer día de la temporada alta.