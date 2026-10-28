Gobierno emite decreto que refuerza controles, trazabilidad y límites a municiones

En el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno emitió un decreto con medidas destinadas a fortalecer los controles sobre las armas de fuego y las municiones. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que “menos armas en manos de quienes ejercen violencia significa más seguridad, más libertad y más tranquilidad para la enorme mayoría de los uruguayos”.

Negro explicó que la estrategia apunta a implementar sanciones más severas, mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización con estándares internacionales y mejorar la coordinación institucional. Para avanzar en estos puntos, el Ejecutivo emitió un decreto elaborado por los ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

Entre las acciones previstas se destaca la creación del Sistema Integrado de Control de Armas de Fuego, que facilitará la interoperabilidad en tiempo real entre ambas carteras. También se impulsan cambios regulatorios para fortalecer la trazabilidad, actualizar la fiscalización y responder a nuevas amenazas, como las armas fabricadas mediante impresión en tres dimensiones y otras tecnologías emergentes.La normativa establece límites para la adquisición y venta de municiones según el tipo de usuario.

Según el Gobierno, estos topes se definieron mediante diálogo con asociaciones de personas que poseen armas de fuego, con el objetivo de no perjudicar a quienes cuentan con la habilitación correspondiente. Mientras se fortalece la capacidad del Estado para prevenir, registrar, controlar y rastrear armas y municiones, se endurecen las consecuencias para quienes participan en circuitos ilegales que abastecen la violencia e incrementan el crimen organizado, aseguró el ministro.“Las reformas que hemos impulsado en materia de controles, trazabilidad y sanciones reflejan una convicción muy sencilla: menos armas en manos de quienes ejercen violencia significa más seguridad, más libertad y más tranquilidad para la enorme mayoría de los uruguayos”, concluyó Negro.

Factor estructural

La estrategia se basa en la evidencia del informe Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay, elaborado por el Ministerio del Interior junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).El estudio señala que las armas de fuego se han consolidado como un factor estructural de violencia en el país. En la actualidad, cerca de siete de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego. La evidencia revela una concentración territorial de la violencia armada y una estrecha relación entre la circulación de armas y las dinámicas del crimen organizado.

A pesar de contar con un elevado número de armas registradas legalmente, el informe indica que el país enfrenta un creciente desvío hacia circuitos ilegales. Entre 2013 y 2025 se denunciaron unos 16.000 hurtos de armas, se incrementaron los casos de tenencia y porte ilegal, y crecieron las denuncias vinculadas al tráfico interno de armas.

En este contexto, Negro afirmó que es necesario avanzar hacia sistemas de control más modernos, mayor trazabilidad, coordinación institucional y regulación actualizada para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Respuestas coordinadas

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló que la normativa constituye un aporte al conocimiento de la realidad nacional y al fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia. Añadió que el estudio ofrece una mirada integral sobre el acceso, la circulación y el uso de las armas de fuego en el país.Lazo consideró que los desafíos vinculados a la circulación y al tráfico ilícito de armas trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas, intercambio de información y compromiso entre los Estados. Reafirmó el compromiso de su cartera con una gestión rigurosa y responsable del armamento, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional, en el marco del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Rechazos del sector

Cabe recordar que en junio de este año la Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Afines rechazó afirmaciones de autoridades que comparaban la compra de un arma con “comprar un pan flauta”. El gremio defendió los controles vigentes, recordó los requisitos exigidos para la adquisición legal (buena conducta, ausencia de antecedentes, evaluaciones médicas y psicológicas, cursos y habilitaciones) y reclamó que las políticas de seguridad apunten a quienes actúan fuera de la ley y no incorporen nuevas cargas a quienes cumplen la normativa.