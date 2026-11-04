Gobierno habilita pista de JHSF en San Carlos como aeródromo internacional a demanda

La pista de JHSF Uruguay S.A. podrá operar vuelos internacionales a demanda, con la condición de que el concesionario del aeropuerto de Laguna del Sauce no retire su consentimiento

El presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, firmó el 3 de noviembre de 2026 una resolución que declara aeródromo privado internacional a demanda la pista ubicada en el padrón 9201 de San Carlos, departamento de Maldonado. La habilitación beneficia a la empresa JHSF Uruguay S.A., que construyó y financió la infraestructura a su costo.

La pista ya contaba desde diciembre de 2021 con habilitación de la Dirección Nacional de Aviación Civil para vuelos diurnos de aviación general. La novedad es que ahora podrá recibir vuelos internacionales, aunque con una limitación central: la declaración tiene carácter precario y revocable, y se mantiene vigente solo mientras el Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. —concesionario del aeropuerto internacional Carlos A. Curbelo de Laguna del Sauce— no retire la no objeción que otorgó para este caso. Si el Consorcio revoca ese consentimiento, la habilitación cae, sin responsabilidad para el Estado.

JHSF firmó una carta de indemnidad que exonera al Estado uruguayo de cualquier reclamo en ese escenario. La empresa, de origen brasileño con operaciones en Uruguay, presentó la solicitud ante la Presidencia de la República en octubre de 2023.

El gobierno destacó el atractivo comercial y turístico del emprendimiento por su proximidad a Punta del Este y su potencial para generar empleo e inversiones en Maldonado.