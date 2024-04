Gobierno renovó por veinticinco años la concesión de los cuatro predios que albergan al Cantegril Country Club

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dispuso el pasado martes la adjudicación directa de la concesión de los inmuebles ubicados en Punta del Este y propiedad del Ministerio de Turismo a la asociación civil Cantegril Country Club a partir de la suscripción del contrato respectivo por un plazo de veinticinco años que finalizará el 6 de setiembre de 2049.

La resolución del presidente Lacalle fue secundada por los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Turismo, Eduardo Sanguinetti.

Se trata de los cuatro padrones que en un principio fueron propiedad de don Mauricio Litman y luego de la asociación Civil Cantegril Country Club. Durante la dictadura la institución fue intervenida lo que motivó que Litman abandonara el país. Un año antes, la dictadura militar indemnizó a Litman con una suma de dinero y los predios quedaron en la órbita del estado.

Los antecedentes continuaron el 5 de julio de 1990 cuando el Poder Ejecutivo de la época concedió a la institución el usufructo de los predios por un plazo de veinte años.

Contrato

El 21 de agosto de 1990, se suscribió el Contrato de Concesión entre el Ministerio de Turismo y la referida Asociación, por un plazo de veinte años a contar a partir de la fecha de suscripción del mismo. Ese contrato de concesión venció el 21 de agosto de 2010 y se encontraba vencido desde entonces. “La División Servicios Jurídicos y Notariales informó que dicha Asociación fue concesionaria de la explotación de los inmuebles padrones indicados, encontrándose la misma ampliamente vencida (..) que surge de obrados que no sería posible el funcionamiento de la cancha de golf en su actual extensión, así como el desarrollo de todas las actividades (Sede Central, Sede Golf y Sede Hípica) si el concesionario fuera una persona distinta a la Asociación solicitante, en la medida que ésta es propietaria y comodataria de los restantes padrones afectados a la actividad”, sostuvo la resolución.

“Claramente no resulta posible realizar un llamado a licitación para conceder el uso de los predios que fueron concedidos al Cantegril Country Club en su actual estado de explotación, resintiéndose evidentemente un importante atractivo de nuestro principal destino turístico (..) que asimismo, respecto al plazo por el cual se otorgaría la concesión solicitada, sugirió que éste no exceda el de vigencia del Comodato de los padrones propiedad de la Intendencia de Maldonado, el cual vence el 6 de setiembre de 2049 (…) que la Asesoría Técnica del Ministerio de Turismo realizó una inspección e informó que las instalaciones del Cantegril Country Club Punta del Este se encuentran en excelentes condiciones edilicias y de mantenimiento”, agregó.

La decisión destacó que surge de la propuesta de la Asociación Cantegril Country Club y del proyecto de contrato que el concesionario se obligará a una inversión en obras de U$S 150.000 en promedio, anualmente.

Predios

El predio 1926 tiene casi tres hectáreas de superficie y alberga a la sede central del Cantegril Country Club. Está delimitado por las calles Salt Lake City, Gerard Phillipe, Tenerife y Louvre.

El predio 4083 tiene diecisiete hectáreas y es en el que se levanta la sede Golf sobre la avenida San Pablo de Punta del Este. El predio 4084 tiene cuatro hectáreas y se encuentra al norte de la sede golf. Forma parte de la cancha de Golf. El predio 7572 incluye al driving range y se encuentra del otro lado de la avenida San Pablo frente a la sede principal.