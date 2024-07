Gran fin de semana para los clubes de Liga Mayor

Rodrigo “Chino” Fernández

San Carlos ha ganado su serie y se mete entre los ocho mejores, Libertad ha ganado su último partido de la serie y ahora deberá esperar un resultado ajeno para clasificar y Punta del Este pudo sostener su ventaja en el mano a mano ante Soca y se mete en las Semifinales de la Divisional “B”.

RATIFICACIÓN DEL DECANO CAROLINO

San Carlos es quien mejor nivel ha demostrado en lo que respecta a la Temporada 2024 hasta el momento, ha ratificado su buen momento empatando su último partido ante Piriápolis 1-1 y así logra quedarse con la serie N, se clasifica primero en la misma y ya piensa en los Cuartos de Final de la Copa OFI. Fue un partido cerrado y parejo, comenzó ganando San Carlos con un gol que será recordado por mucho tiempo: Anthony Faller metió un zurdazo desde 35 metros que se clavó en el ángulo derecho después de hacer una parábola absurda que dejó sin asunto al portero Valentín Melgar a los 7 minutos del primer tiempo. Después del gol el Decano Carolino fue superior, pero promediando el primer tiempo se emparejó el encuentro y llega el empate del equipo visitante al minuto 32 por intermedio de Cristian Sellanes cuando picó tras un gran pase entre líneas de Facundo Cabrera que lo dejó de cara al arco, Sellanes define de excelente manera ante la salida de Lladó y empata el encuentro.

El resto del partido fue más conversado que jugado, mucha tensión y protestas, poco juego y muchas infracciones que hicieron que el partido sea chato y poco vistoso para los 400 espectadores que se acercaron al Estadio de San Carlos en la fría tarde sabatina. Al final fue un empate que le sirvió a los dirigidos por Diego Sienra, jugadores, simpatizantes y dirigentes de esta institución terminaron festejando el pasaje a la siguiente instancia con alegría, ahora están más cerca del objetivo.

DETALLES

SAN CARLOS 1 PIRIAPOLIS 1

Estadio de San Carlos Árbitros: Maicol Borges, Pedro Correa, Henry Souza (Cerro Largo) SAN CARLOS (1): Juan Lladó, Anthony Faller, Guillermo de León, Agustín Noguez, Rodrigo Chocho, Guillermo Trinidad, Mateo Schiaffino (Christian Díaz), Pablo Moreira (Kevin Sosa), Gonzalo Castellanos (Jorge Ramírez), Brandon Caporal (Axel Ripa), Leandro Dalmao DT Diego Sienra PIRIAPOLIS (1): Valentín Melgar, Carmelo Colman, Diego Barreda, Pablo Polenta, Cristian Sellanes (Lautaro Moreno), Facundo Cabrera (Nahuel Serrón), Joaquín González, Federico Ramos, Ernan Delgado (Nahuel Canabe), Guido Crespo (Christian Heguaburo), Santiago Barboza. DT Fernando Picún Goles: 7’ Anthony Faller (San Carlos) 32’ Cristian Sellanes (Piriápolis) Posiciones: San Carlos 8 pts., Ferrocarrilero 2 pts., Piriápolis 2 pts.

TRIUNFO NECESARIO

Libertad tenía que ganar y ganó, si bien el resultado fue apenas 1-0 frente a Melo Wanderers el “Penado 14” cumplió con su parte y ahora deberá esperar conocer el resultado de la última fecha de la serie O entre Melo Wanderers y Lavalleja. El partido inició con fuerte predominio de Melo Wanderers que tuvo algunas chances para abrir el marcador ante una dubitativa defensa del locatario, los melenses no fueron efectivos y lo pagaron caro, en el primer ataque a fondo de los dirigidos por Miguel Vitabar tras un córner el zaguero Sergio Montero ganó en el primer palo y con fuerte golpe de cabeza vulneró la portería rival para poner el gol que a la postre significó la victoria de su equipo. Melo Wanderers fue al frente en el 2do tiempo tratando de empatar el partido, Libertad tuvo que retroceder y soportar con fuerte defensa su ventaja, el terreno de juego no está en buen estado y eso hizo que el partido fuera entreverado con muchas imprecisiones, en consecuencia, el partido ya no tuvo más goles. Libertad ganó y eso es lo importante, hilvanando así su segunda victoria al mando de Miguel Vitabar en igual de partidos disputados bajo el mando de este entrenador que ha llegado para revitalizar a un equipo que siempre ha estado definiendo cada certamen que ha disputado en los pasados años, hay que esperar ahora para conocer que ocurre entre Melo Wanderers y Lavalleja, la clasificación o no de Libertad se definirá en ese encuentro. El criterio reglamentario para saber cómo se clasifica es el siguiente: 1° mejor puntaje, 2° Mejor diferencia de goles, 3° Mayor cantidad de goles a favor, 4° Mejor puntaje Fair Play, 5° Sorteo.

DETALLES

LIBERTAD 1 MELO WANDERERS 0

Estadio Álvaro Pérez Árbitros: Marcelo Palacios, Jonathan Álvez, Guillermo Delgado. Cuarto árbitro Adrián Ferro (Canelones)

LIBERTAD (1): Valentín Fernández, Sergio Montero, Matías Sebben, Cristian Patrón (Bruno Pintos), Rodrigo Tabarez (Agustín Giosa), Santiago Pérez, Maximiliano Machado (Francisco Esquibel) , Facundo Suarez (Facundo Pérez), José Domingues, Rodrigo Pérez, Matías Tavares DT Miguel Vitabar

MELO WANDERERS (0): Josemar Fernandes, Padula Castro, Julio Rocha (Nicolás Arce), Marcelo Ferreira, Cesar Sosa (Isaac Guerendiain), Taina Freitas (Kevin Da Costa), Luciano Machado, Adolfo Lima, Diego Da Rosa (Luis Medeiros), Diego Machado (Santiago Bentancor). DT Gonzalo Martins Gol 17’ Sergio Montero (Libertad) Posiciones Lavalleja 6 pts(+1), Libertad 6 pts(0), Melo Wanderers 3pts (-1)

PASAJE A SEMIFINALES

Punta del Este ha clasificado a las Semifinales de la Copa Nacional de Clubes OFI Divisional “B” tras empatar 0-0 el partido de vuelta en su mano a mano de Cuartos de Final ante Soca FC, y así obtener ganar el cruce por un global de 1-0. Partido muy áspero, de dientes apretados y con muchas infracciones fuertes, un ambiente muy violento se vio en el Complejo Julio Aznárez de Gregorio Aznárez donde fue locatario el equipo canario de Soca al no tener habilitado para esta instancia de la Copa su escenario. En el final del partido lamentablemente se generaron serios problemas de violencia, primero entre jugadores de Soca y la guardia de seguridad que protegió al árbitro Néstor Pereyra de Rocha Capital, posteriormente estos mismos jugadores arremetieron contra los jugadores de Punta del Este que festejaban la clasificación, al tiempo que en las afueras de la cancha parciales de ambas instituciones tenían diferentes altercados formándose de esta manera entonces un escenario de batahola generalizada, una verdadera pena lo ocurrido tras el encuentro. Yendo nuevamente a lo deportivo, Punta del Este deberá enfrentar en Semifinales a Quilmes de Florida que venció 2-1 en el global a Nacional de Florida en duelo de clubes de la misma localidad, por lo que se espera será otro mano a mano muy parejo y disputado para los dirigidos por Sebastián Castelnoble.