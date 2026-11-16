Guardavidas de la Playa Mansa se encontraron con una caseta que, además de presentar roturas, tenía en su interior elementos empleados para dormir por personas en situación de calle. El hallazgo quedó registrado en un video que los propios guardavidas grabaron mientras recorrían el interior y la plataforma de madera exterior. Las imágenes muestran, dentro de la caseta, frazadas y acolchados amontonados en un rincón bajo una ventana, cartones extendidos sobre el piso, prendas colgadas de las paredes y un recipiente plástico con alimentos apoyado en un estante. También se observan residuos dispersos por el suelo. Parte de lo que había adentro fue retirado por los guardavidas. “Lo sacamos todo para afuera”, se escucha decir a uno de ellos mientras la cámara recorre la plataforma, donde quedaron una bolsa térmica con restos de comida, envases de cartón, una botella de refresco con un líquido amarillento, un vaso de plástico y una bolsa con panificados.

En el audio, el guardavidas agrega que la plataforma tenía materia fecal, y en las imágenes se ven las manchas sobre las tablas. También menciona orina, incluso dentro de una botella. No trascendió cuántas personas pernoctaban en el lugar ni desde cuándo lo ocupaban.