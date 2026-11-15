Guardavidas iniciaron el servicio en las playas de Maldonado

La brigada de guardavidas de Maldonado bajó este sábado 14 de noviembre a las playas del departamento para dar inicio a la cobertura de seguridad acuática, luego de que se despejaran los inconvenientes que impidieron el comienzo previsto para la jornada del viernes.

Según se informó, el servicio quedó operativo a partir de las 11:00 horas y durante los fines de semana de noviembre se extenderá hasta las 18:00. A partir del 1.º de diciembre y hasta el 31 de marzo, el horario diario pasará a ser de 9:30 a 19:30 horas, sumándose también la cobertura habitual en la Isla Gorriti.

Refuerzo de personal y equipamiento

Para la presente temporada estival, la brigada más grande del país amplió su plantilla de 338 a 342 funcionarios. El despliegue abarca un total de 92 puestos distribuidos desde el arroyo Solís Grande hasta José Ignacio, incorporando una torre más respecto al verano anterior tras autorizarse la instalación de un puesto en Bella Vista.

En materia logística, el operativo prevé la incorporación de dos motos de agua y la renovación de las motocicletas utilizadas por los coordinadores.