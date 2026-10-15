Guardia Republicana celebra seis años en la Región Este

La Guardia Republicana cumple seis años en la Región Este a través de la Dirección III – Regional Este, que brinda apoyo operativo a las jefaturas de policía de Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, y proyecta consolidarse como centro de referencia en la zona.

La Regional fortalece la capacidad de respuesta policial mediante el apoyo operativo, el trabajo coordinado y la preparación permanente de sus efectivos.

El director de la Regional, Capitán Sergio Olivera, destacó la importancia de contar con personal preparado para responder a las exigencias del servicio policial. En ese sentido, señaló que uno de los objetivos es disponer de efectivos «altamente capacitados» para intervenir en situaciones de mediana y alta peligrosidad.

La capacitación permanente, establecida como lineamiento institucional, se desarrolla mediante cursos y entrenamientos orientados a fortalecer las capacidades operativas de los efectivos y prepararlos para las distintas exigencias del servicio.Como parte de su gestión, el Capitán Olivera planteó consolidar la Regional como centro de referencia en la zona, profundizando el apoyo a las jefaturas departamentales y la coordinación operativa para articular respuestas ante las distintas situaciones que se presentan en el territorio.

El vínculo con la comunidad también integra los objetivos de la unidad. Olivera destacó la importancia de generar confianza a través de la actuación policial y mantener una presencia territorial que contribuya a la seguridad de la población y fortalezca la cooperación entre las unidades de la región.

La sede Regional Este fue inaugurada el 17 de setiembre de 2020 en San Carlos, en el kilómetro 19.200 de la ruta 39, en predios cedidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el acto participaron el entonces presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior Jorge Larrañaga.

La unidad comenzó a operar con una dotación de unos 50 efectivos permanentes, cifra que se incrementa durante la temporada turística, y desde entonces se ha consolidado como apoyo operativo para los departamentos del Este.