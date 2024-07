Habilitaron instalación de estación de servicio del sello ANCAP sobre el Camino Aparicio Saravia

La Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía (URSEA) aprobó la habilitación de una nueva estación de servicio del sello ANCAP en el departamento de Maldonado que será construida sobre el Camino Aparicio Saravia en el nuevo barrio “Distrito52” de Punta del Este.

La firma Dilproz Sociedad Anónima levantará un nuevo puesto de venta de combustibles líquidos en el vértice norte del citado fraccionamiento que según la URSEA se encuentra en “zona urbana y contigua a un proyecto inmobiliario de gran escala que dicha sociedad está desarrollando”.

La solicitud de Dilproz SA ingresa en el marco regulatorio respectivo que prevé la necesidad de considerar el emplazamiento geográfico, disponiendo expresamente que para zona urbana o suburbana se podrá instalar un puesto de venta de combustibles líquidos a una distancia igual o mayor a 2.000 metros de otros existentes.

La URSEA dijo que de acuerdo al certificado notarial presentado por la firma solicitante el emplazamiento geográfico se encuentra en zona urbana, y asimismo surge certificado realizado por ingeniero agrimensor donde se indica que el puesto de venta más cercano se encuentra a una distancia de 2.673 metros, cumpliendo con el requisito mínimo exigido de 2.000 metros.

Por su parte, el Área de Coordinación de Procesos analizó las expectativas de ventas en la zona de influencia informando que la solicitud cumple con el mínimo exigido por la reglamentación vigente.

Norte y Sur

El nuevo barrio privado de Punta del Este “Distrito52” se desarrollará en un predio de 52 hectáreas y se dividirá en dos partes, Distrito Norte y Distrito Sur. En el espacio norteño, frentista a Camino Aparicio Saravia se levantará la propuesta comercial que incluye la presencia de la gigantesca automotora CarOne propiedad del multimillonario argentino Manuel Antelo. A su lado, estará el establecimiento educativo “North Schools” de la red educativa Itinere, que abrirá sus aulas para el año 2025 con niveles inicial y primario, en ambos casos bilingüe. En las últimas horas trascendió que en el mismo lugar se instalará un local de la cadena de supermercados Geant. “El Distrito Norte contará con un centro comercial al aire libre con una oferta gastronómica diversa, y opciones de esparcimiento y recreación para toda la familia, todos los días del año. Viviendas de densidad media y oficinas, completan la propuesta del Distrito Norte”; informaron los responsables del proyecto.

En tanto, el denominado “DistritoSur” se desarrolla en más de cuarenta hectáreas con lotes desde los 700 y hasta los 1227 metros cuadrados de superficie. La inversión total supera los 120 millones de dólares.

Recurso

El trámite de este permiso generó la reacción de la Distribuidora Uruguaya de Combustibles Sociedad Anónima (DUCSA) la firma propiedad de ANCAP que en agosto del año pasado presentó un recurso de revocación y anulación contra la resolución de la URSEA que habilitó a la empresa Dilproz Sociedad Anónima la apertura de un nuevo puesto de venta de combustibles sobre Camino Aparicio Saravia. A la hora de explicar el recurso los abogados de DUCSA dieron varias razones: “La Ursea ha sido confusa y contradictoria en aplicación de la normativa que regula las aperturas y traslados de puestos de venta de combustibles; b) la omisión de recabar la conformidad del Distribuidor Mayorista para la apertura de un nuevo puesta de venta contraviene la normativa de ANCAP, las Resoluciones 141/021 y 377/022 de Ursea, por tanto es contraria a derecho; c) la falta de comunicación previa a DUCSA vulnera derechos adquiridos y el principio de debido proceso; y finalmente d) sin perjuicio de lo anterior, manifiestan que no implica que DUCSA no vaya a dar su consentimiento para la apertura del nuevo puesto de venta por parte de DILPROZ bajo el sello ANCAP.

Lo curioso es que Dilproz SA brindará los combustibles del sello ANCAP. El directorio de la URSEA rechazó el planteo de ANCAP.

Paraje Diamante

De forma similar DUCSA arremetió contra una resolución de la URSEA que habilitó una nueva estación de servicio en la intersección de la ruta nacional Nº 9 “General Leonardo Olivera” esquina la calle “José Mautone” al norte de la ciudad de San Carlos. La URSEA habilitó a la empresa Paraje Diamante Sociedad Anónima, ligada al grupo empresarial carolino Varela, a la apertura de una estación de servicio que, según el solicitante, trabajará con el sello “ANCAP”. De igual forma, los abogados de DUCSA radicaron sendos recursos administrativos de revocación y anulación contra esa resolución de la URSEA a favor de la referida empresa. El argumento fue el mismo que en el caso anterior: “la omisión de recabar la conformidad del Distribuidor Mayorista para la apertura de un nuevo puesta de venta contraviene la normativa de ANCAP, las Resoluciones 141/021 y 377/022 de Ursea, por tanto es contraria a derecho; c) la falta de comunicación previa a DUCSA vulnera derechos adquiridos y el principio de debido proceso; y finalmente d) sin perjuicio de lo anterior, manifiestan que no implica que DUCSA no vaya a dar su consentimiento para la apertura del nuevo puesto de venta por parte de Paraje Diamante bajo el sello ANCAP”- El directorio de la Ursea no hizo lugar a los recursos de DUCSA. Estos recursos pasaron a la órbita del Ministerio de Industria, Minería y Energía.

PRÓRROGA PARA DISA DE ENRIQUE TARIGO

La Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía concedió una prórroga de 180 días a partir del pasado 7 de julio para la apertura de una estación de servicio a la altura de la parada 48 de la rambla Enrique Tarigo en las cercanías de Las Grutas de Punta Ballena. La distribuidora de combustibles DISA presentó ese pedido de prórroga para comenzar a operar por parte de su agente, la empresa Cazaban Limitada. El informe técnico elaborado por la URSEA concluye: “de acuerdo a los mapas de la Dirección Nacional de Catastro, dicho padrón corresponde a zona Urbana/Suburbana. Asimismo, de acuerdo a información suministrada por el MTOP, en el caso de la ruta 10, la Jurisdicción Nacional termina en el kilómetro 118k900 (circulando desde Montevideo), luego pasa a ser Jurisdicción Departamental, y retoma como Jurisdicción Nacional en el kilómetro 164k820 hacia José Ignacio”.

El citado documento agrega: “En particular, los padrones donde se solicita la instalación del nuevo puesto de venta, se encuentran en Jurisdicción Departamental, en la Av. Dr. Enrique Tarigo, por lo cual sería de aplicación lo dispuesto en el numeral “2) I. a) de la Res 377/022 por no encontrarse en una Ruta Nacional; 2- la empresa presenta certificado del Ing. Agrimensor Fernando Cortabarria donde establece que la distancia de recorrido entre la ubicación propuesta para el nuevo puesto de venta y la estación de servicio ya existente más próxima (ANCAP Punta Ballena), es de 4.150 metros (3.550 metros de baricentro a baricentro), con lo cual, cumple con lo previsto en la sección 2) I. de la Res. 0377/022; 3- la sección 2) V. de la Res. 0377/022 establece que “La expectativa de venta promedio deberá ser igual o superior a 325 m3/mes, considerando la totalidad de los puestos de venta que hay en la zona de influencia.” De acuerdo a los datos obtenidos por el regulador, al efectuar los cálculos de expectativas de venta en la zona de influencia, supera los 460 m3/mes.