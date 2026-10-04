Hablando de Patrimonio: ¿adónde llevan a Maldonado?, por Mario Scasso Burghi

Releyendo el libro “Senda y retorno de Maldonado”, del Prof. Francisco Mazzoni, editado en el año 1947, hace 79 años, encuentro en él una premonición de peligro que está en el presente actualmente en forma acuciante. En la publicación existe un artículo con el mismo nombre que este escrito.

En él en un párrafo se lee:

“La ciudad se encuentra en una encrucijada de su historia”. “Por una parte la ciudad balnearia se ha extendido con rapidez fulminante, sus bosques, lugares hasta ayer inaccesibles, se han partido al medio por carreteras hormigonadas”. “Los chalets, se esconden dentro de los umbrosos montes, desde Punta del Este y Las Delicias y van constituyendo una sola población que asciende todos los días con ritmo acelerado”. “Por otra parte, la vieja ciudad colonial, con sus cuatro mil vecinos, en medio de las ruinas históricas, comprende que ese nuevo vivir no es “su” destino, ni siquiera “un” destino y se para a reflexionar. Ella sabe que no debe moverse, porque será su muerte.”

Transcurridas casi ocho décadas comprobamos una realidad mucho más allá del peligro que denunciaba Mazzoni. En primer lugar no existen cuatro mil vecinos, existen más de cien mil. En segundo lugar los vecinos y empresarios de Maldonado, no tienen conciencia de identidad local y mucho menos los “nuevos fernandinos”, huérfanos de la mínima información que les otorgue una relación afectiva con “su” ciudad. En tercer lugar no son los chalets los que avanzan, son edificios “de altura”, que han “arrinconado” y diezmado el bosque que circundaba a Maldonado y Punta del Este, del que sólo restan ejemplares arbóreos viejos cada vez más aislados, sin reposición efectiva. El “paisaje urbano” de la Ciudad de Maldonado está cada vez más amenazado, por edificios de propiedad horizontal y locales comerciales estructurados como “cajas” vidriadas y han desaparecido varios testimonios edilicios de su evolución histórica, sin ser percibidos como una sustracción de su identidad.



¿Qué puede atraer a un turista, a un visitante, o a un habitante de los extensos barrios circundantes, a concurrir al centro de Maldonado?

Lugar de difícil estacionamiento, con locales comerciales que pueden encontrar similares en el antiguo “Camino Velázquez”, en el Camino de los Gauchos, o en el Camino Lussich. También en los nuevos “Shoppings”, con varios pisos de estacionamiento, y establecimientos climatizados y a cubierto de las inclemencias del tiempo. No existen oficinas públicas, en el centro del casco urbano, la mayoría se han instalado hacia el Sur del damero de la ciudad.

¿Qué áreas de ese casco urbano pueden atraer a un visitante?

La Plaza San Fernando, con la Catedral y la Acera Sur, con la Jefatura de Policía la Comisaría de Seccional 1era. y el Ex Cuartel de Infantería, actual “Paseo San Fernando”.

El trayecto de una cuadra de la Calle Sarandí, con la vieja “Escuela Ramírez”, actual Escuela Normal y el edificio de la Ex Intendencia Municipal, actual sede de la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental. El esquinero Cuartel de Dragones sólo en parte reconstruido.

¿Quién de los estudiantes de secundaria de la ciudad, sabe que es contemporáneo a la Fortaleza de Santa Teresa y que fueron diseñados por el mismo ingeniero y que allí estuvo José Artigas?

Las Plazas de la “Torre del Vigía”, con su característica atalaya colonial y el “Marco de los Reyes” del Tratado de Límites Hispano-Lusitano de 1750 y la “Plaza Padre Manresa”, con la Cruz erigida por la Misión de Mons. Jacinto Vera, junto al camino de ingreso a Maldonado desde el Norte, luego de la “Revolución de las Lanzas”, en 1873. Pero ambas algo apartadas del circuito comercial del casco urbano.

Una calle que conserva las construcciones más características del S. XIX en la ciudad, es la que recuerda al Maestro José Dodera, en dos áreas, una entre las calles Treinta y Tres y Arturo Santana, con las residencias de Domingo Gorlero (de la primera mitad del S.XIX), cuya quinta se extendía hasta Dodera, la de Enrique Burnett, Vicecónsul Británico y la de Elvira Correa de Marini, que ocupaba toda la manzana y con sus cocheras, y quinta de árboles centenarios, era la principal y suntuosa de la ciudad en la segunda mitad del S.XIX. Tanto la Casa de Gorlero, como la de Elvira Correa en peligro de demolición, con sus predios de quintas posteriores desaparecidos.

El otro sector de la Calle Dodera, que conserva restos edilicios particularmente cargados de historia ciudadana, es el comprendido entre las Calles Rafael Pérez del Puerto y Cnel. Ventura Alegre. En la primera manzana, se encuentra el muro Sur del Cuartel de Dragones que aún aguarda su reconstrucción (Propiedad del Ministerio de Defensa Nacional) y enfrente, en la esquina de 18 de Julio, se hallan los muros y aberturas de la Casa de Antonio Jesús de la Fuente, cabildante de 1810, que se extiende por los predios del Hotel 25 de Mayo y la Cámara empresarial de Maldonado (del S. XVIII).

En la segunda manzana, en la Esquina de la Calle Florida la Casa del Tte. Cnel. Ismael López Formoso (de la segunda mitad del S. XIX), actual “Casa Parroquial” (propiedad de la OFM). En la manzana comprendida entre Florida e Ituzaingó, el Teatro de la Sociedad Paz y Unión, primer “Biógrafo”, donde se exhibieron en 1907, las primeras películas en la ciudad (construido entre 1889 y 1892). Enfrente la principal residencia de Maldonado de las primeras décadas del S.XX, que fuera de Pablo Busquets (venido de Castillos, Rocha) principal de la firma “Busquets Hermanos” (asociado a su hermano Miguel); estilo “Art Decó”, con puertas y ventanas de cristales biselados y tallados y su jardín al fondo, cuyo predio ocupara la Comisaría de Policía de Maldonado en las últimas décadas del S.XIX.

Fue sede de la Oficina de Identificación Civil Departamental. Pablo Busquets a su llegada a la ciudad, en febrero de 1923, adquirió la Barraca y Ferretería de Devincenzi, en la esquina de 18 de Julio e Ituzaingó (luego de los Tortorella y actual FIVISA).



Pero el tramo más en peligro de desaparición actual, es el comprendido entre las calles Ituzaingó y Cnel. Ventura Alegre.

Es por este tramo que Mazzoni la llamaba a esta calle “de los Maestros”. En la esquina de Ituzaingó y Dodera se encuentra precisamente, la casa en que habitara el Maestro José Dodera (Director de la Escuela Ramírez entre 1891 y 1906) y en la cuadra de enfrente estaba la residencia de la Maestra Carolina Saboya. La particular característica de este tramo es que toda la acera que mira al Oeste, conserva las edificaciones bastante inalteradas desde el S.XIX, es decir son construcciones de por lo menos 150 años.

Tienen las características de los predios originales del reparto de solares del Ing. Mil. Tte. Cnel. Francisco Rodríguez Cardoso de 1757: tres por cuadra, las fincas esquineras y el solar central.

La residencia de la esquina de las Calles Dodera y Alegre, es particularmente la más antigua y perteneció a Jaime Pou. Últimamente funcionó en ella un restaurante. Conserva las rejas originales en las ventanas y almenas sobre la cornisa. Tiene cartel de venta. La casa fue edificada a mediados del S.XIX, por Jaime Pou, nacido en Montevideo de padre catalán, se casa en Maldonado en 1855, con María Antonia Grossy O’Kurley (hija de Julio Grossy, genovés, agrimensor y masón). Su hijo homónimo, nacido en 1862, fue integrante de la Comisión Departamental de Instrucción Pública en 1885, encargada de la aplicación de las reformas en la educación implementadas por el Gobierno Nacional en 1876-77, programadas por José Pedro Varela e impulsadas por el Gobernador Cnel. Lorenzo Latorre y luego por el Presidente Gral. Máximo Santos. Casado con Ernestina Saboya, hija de Félix Saboya y María Moretto. Jaime Pou (hijo), fue Secretario de la Junta Económico Administrativa Departamental, en 1895. Distinguido masón (Logia maldonadense “Igualdad Humana”) e integrante de la primera Comisión Directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos “Paz y Unión” (de índole masónica) en 1884. Fue uno de los proyectistas del edificio social y salón de actos, sobre la Calle Punta del Este (actual José Dodera). Formó parte en varias oportunidades la Comisión Directiva de la Sociedad, como presidente y tesorero y fue uno de los integrantes de la Comisión de Estatutos por los que la “Sociedad Paz y Unión” se fusionó con el “Casino Uruguayo”, convirtiéndose en 1900, en la institución social más importante de la ciudad.

La sociedad fernandina, en la primera mitad del S.XX, se dividía en dos clases, la que integraba “el Paz y Unión” y los que no lo integraban.

La residencia que ocupa el centro de la manzana perteneció a la Maestra Carolina Saboya. Carolina Marta Saboya nació en Maldonado el 17 de mayo de 1879, de “un parto de mellizos”, con un hermano Félix Juan, bautizados el mismo día por el Párroco de San Fernando, el Pbro. Pedro Podestá, hijos legítimos de Félix Saboya y María Moretto, ambos italianos, provenientes del Piamonte. Félix, nacido en 1838 en Campiglia del Cervo, era albañil y tenía el apellido de la Casa Real de Piamonte-Cerdeña y luego de Italia. María Moretto, era nacida en 1842 en Novara. El matrimonio tuvo 10 hijos en Maldonado. Carolina era hermana de la esposa de Jaime Pou.

Carolina concurre a la Escuela de 2do. grado de Niñas dirigida por la Maestra Florentina Deferrari de Cuervo (argentina).

En 1882, se crea en Montevideo el Instituto Normal (institución educativa dedicada a la formación de maestros, es decir donde se establecen las “normas” o reglas del modelo pedagógico, sobre el que se debe enseñar), para la educación de la carrera magisterial, en el marco de la reforma vareliana de la educación escolar.En 1890 se comenzaron a otorgar becas para estudiantes del interior y Félix Saboya, solicita una para su hija Carolina. Tenía 11 años de edad. En 1878, se crea en Maldonado la “Escuela Mixta”, es decir de varones y niñas, que funcionaba en un edificio de dos plantas, alquilado, frente a la Plaza San Fernando (actual local de “Once Outlet”), que en 1897, pasa a denominarse con el No.7 y su directora era la Maestra Clotilde Burgueño. En 1900, por decisión del Inspector Departamental de Primaria, Maestro Antonio Camacho, la Maestra Carolina Saboya pasa a desempeñarse como ayudante, tenía 21 años. En 1907, se hace cargo efectivo de la dirección, que ejercía desde 1903, tenía 28 años. En 1915, se la traslada a la dirección de la Escuela No.2, que funcionaba en el segundo edificio erigido para escuela en la Ciudad de Maldonado, por iniciativa de Elías Devincenzi, finalizado en 1890, en el predio del antiguo Cuartel de Dragones, junto al portón de acceso. Tenía 36 años. Sería directora de la Escuela No. 2 de 2do. grado “José Pedro Varela” hasta su jubilación en 1936, durante 21 años, tenía 57 años, luego de 37 años de docencia infantil. Colaboró en la formación de docentes. Una calle en el área del Hospital de Maldonado, lleva su nombre. La Escuela del Barrio INVE No.27, fue denominada en un tiempo con su nombre.

Falleció en su casa de la Calle José Dodera, el 26 de junio de 1964, a los 85 años, de senilidad, según certificado expedido por mi padre el Dr. Mario Scasso. La casa era la familiar, construida por su padre, a mediados de la segunda mitad del S.XIX. Fallecidos su padre en 1912 y su madre en 1928, Carolina reside en ella, siendo heredada por sus sobrinos que la venden a Julio Tortorella Azcué, que le hace modificaciones en la puerta de acceso. Conserva las ventanas con rejas originales del S.XIX, con remates en “flor”, chambranas con molduras y “guardapolvos” sobre ellas.

La residencia de la esquina perteneció a Pablo Ricardo Busquets Da Costa, hijo de Pablo Busquets, propietario de la Barraca y Ferretería Busquets Hermanos, situada en el cuarto manzana de la esquina de 18 de Julio e Ituzaingó, en la misma acera de la puerta principal de la finca sobre Ituzaingó. Tenía una empresa de camiones de fletes. El frente sobre la Calle José Dodera, es muy similar al de la casa de los Saboya y debió construirse en el mismo período de tiempo, a mediados de la segunda mitad del S.XIX. El frente sobre la calle Ituzaingó fue modificado muy probablemente a principios del S.XX, sustituyendo las rejas y los “guardapolvos”, que se conservan en las ventanas de su frente de Dodera, por balcones, uno de mármol y dos de hierro forjado. En el frente sobre Ituzaingó, también fueron sustituidas las almenas, que se conservan sobre Dodera, por una balaustrada de columnas sobre la cornisa.

Existe la posibilidad que estos tres exponentes de la arquitectura de la ciudad fernandina del S.XIX desaparezcan, dos de ellos expropiados por la Intendencia Departamental, para convertirlos en playas de estacionamiento, el edificio sobre la Calle Ituzaingó, vandalizado y parcialmente incendiado. ¿El de la esquina de Ventura Alegre, se convertirá en un edificio en altura o en un cajón vidriado?

Frente a este peligro consulté al Arquitecto Francisco Bonilla, que fuera el asesor de arquitectura patrimonial de la Intendencia Capitalina. Él me contestó luego de su evaluación: “Intento dar respuestas a sus preguntas. Glosario de términos de arquitectura histórica: Almenas: parapeto saliente y con forma de prisma que corona un muro; Chambranas: ornamentación que rodea las aberturas de las fachadas; Guardapolvos: elementos constructivos colocados por encima de las aberturas y de un largo similar a éstas.

Quiero destacar lo penoso que resultaría la desaparición de las casas examinadas. La falta de un sistema de protección de ejemplos, quizás no valorados por carecer de monumentalidad, amenaza con la pérdida de bienes que hacen a nuestra historia y a una memoria colectiva, que parece irse disolviendo a favor de una ciudad anodina, que tristemente parece tomar como referencia a la cercana Punta del Este.

El valor patrimonial de estos sectores de la ciudad que nos van quedando, son un testimonio de valor histórico-cultural y turístico. Lamento que la Intendencia de Maldonado, no tome urgentemente medidas al respecto”. “Mi experiencia municipal me dice que una vez que se ha presentado un permiso para la sustitución de un bien de valor patrimonial, ya no hay marcha atrás. ¡Dios nos libre! En las cercanías existen construcciones similares, aunque muy distorsionadas por intervenciones más bien burdas”. “Me permito hacer las siguientes precisiones:

Las casas desprovistas de todo elemento ornamental, donde sólo se destacan sencillas almenas, vienen desde la época colonial.

Las ventanas con rejas compuestas de copias de lanzas, aparecen en las edificaciones sobre 1870 (Casa de Saboya).

En términos generales, podría decirse que las chambranas y los guardapolvos, comenzaron a hacer su aparición en fachadas hacia 1840.”

“Lo primero que debería tenerse claro es que Maldonado como ciudad, a pesar de la indiscriminada embestida demoledora, guiada por la cruda especulación inmobiliaria, guiada por el “criterio de modernizar” y la inacción de las autoridades, posee aún algunos ejemplos relevantes de edificios y tramos de interés que podrían lucir orgullosamente. Es el diferencial que posee frente a otros lugares. Se trata de identificar metódicamente, no sólo construcciones aisladas. Sino conjuntos que contribuyen a calificar lo que hicieron generaciones pasadas, aportando a las actuales, ambientes urbanos, cuya existencia, conservación y debida puesta en valor, forma parte de un proceso, que aún no se aprecia de su urgencia. El “progreso”, no pasa sólo por destruir lo viejo, sustituyéndolo por nuevas construcciones, que en general, resultan ajenas al área donde se insertan”.

Refiriéndome al libro mencionado de Francisco Mazzoni, estimo que los fernandinos tenemos un “derecho al paisaje urbano”, que debemos respetar, defender y conservar. Al igual que el bosque de pinos y eucaliptos, que asentó el cordón de dunas litorales.

Dr. Mario Scasso Burghi

Colaboración Genealogista María Felicia Sanguinetti Sosa.

Arquitecto Francisco Bonilla.

Contador Miguel Amorín Busquets.



Bibliografía

Diccionario Biográfico de la Ciudad de Maldonado (1755-1900). – María Díaz de Guerra.1974.

Historia del Periodismo en Maldonado (1873-1973). – María Díaz de Guerra. IMCO.1984.

Diccionario Biográfico de la Ciudad de Maldonado (1755-1900). – María Amelia Díaz de Guerra. IMCO. 1974.

Historia de Maldonado. Tomo II. – María A. Díaz de Guerra. Intendencia Municipal de Maldonado. 1988.

El Centro Paz y Unión de Maldonado entre dos siglos. 1884 25 de Mayo 1994. – María A. Díaz de Guerra. Industrias Graf. Asoc. 1994.

Senda y retorno de Maldonado. – Francisco Mazzoni. Imp. Lena y Cía. 1947.