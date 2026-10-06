Hasta el 31 de octubre están abiertas las inscripciones para el 29º Festival Internacional de Cine de Punta del Este

La Intendencia de Maldonado convoca a interesados en inscribir películas para el 29º FIPCE – Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que se desarrollará del 20 al 26 de febrero de 2027 en Maldonado, Uruguay.

Desde el 25 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2026 estará habilitada la inscripción de largometrajes de ficción y documental para participar en la Competencia Iberoamericana y en la muestra del Panorama Internacional.

En la Competencia Iberoamericana pueden participar los largometrajes de ficción o documental realizados en América del Sur, América Central y el Caribe, México, España y Portugal. Estas realizaciones, mediante la evaluación de jurados de profesionales, ostentarán el premio Mauricio Litman —las ficciones— y el Lobo Marino —los documentales—, además del reconocimiento mediante el Voto del Público.

No competitivo

En tanto, el Panorama Internacional —sección no competitiva— está dirigida a largometrajes de ficción o documentales efectuados en países de todo el mundo. Se aceptarán producciones finalizadas después del 1º de enero de 2026; deberán ser largometrajes con una duración superior a 60 minutos en formato digital. En caso de tratarse de una película de habla extranjera, el material enviado tendrá que incluir subtítulos en español.

Asimismo, se indica que las películas inscriptas para la competencia no podrán haber sido exhibidas previamente o durante la fecha en la que se desarrollará el Festival en territorio uruguayo. No obstante, la Dirección del Festival se reservará el derecho de invitar a la película a participar en exhibiciones especiales no competitivas.

Historia

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este fue fundado en 1951 por Mauricio Litman, el festival procura ser una herramienta para el desarrollo del sector audiovisual uruguayo, para la construcción de público cinematográfico y un factor de interés turístico cultural. Su carácter y atractiva trayectoria lo posicionan como el evento de cine más importante de Uruguay y uno de los principales de la región latinoamericana. Todo en una semana, con acceso libre y gratuito, en varias salas de Maldonado y Punta del Este, y con la presencia de destacados artistas, realizadores y prensa especializada.

Organizado por la Intendencia de Maldonado a través del Departamento de Cultura, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este es parte de la estrategia país para el desarrollo de la industria audiovisual, teniendo como objetivos principales ampliar el acceso a toda la población mediante la exhibición —en espacios no convencionales— de cine nacional, latinoamericano e internacional, con presencia de actores y realizadores. Continuidad, renovación, democratización y sustentabilidad en el tiempo y en el territorio son los objetivos que identifican claramente a este festival, único en el territorio del país por esencia y permanencia, que lo hacen parte del patrimonio intangible del departamento.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CINEPUNTA (FICPE) 2027

https://cinepunta.uy/fomulario-inscripcion-al-festival-cine

REGLAMENTO CINEPUNTA (FICPE) 2027

https://cinepunta.uy/sites/default/files/2026-

09/Reglamento%20cinepunta%202027.pdf

La inscripción se realizará entre el 25 de setiembre y el 31 de octubre de 2026

mediante formulario disponible en el sitio web del Festival cinepunta.uy



Presentaron el ciclo cinematográfico “Sesiones de Primavera”



Las jornadas se desarrollan en el marco del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, con el objetivo de extender la actividad audiovisual a nuevas instancias y espacios del departamento. El inicio será el 22 de octubre en el Centro Progreso de Pan de Azúcar, continuará el 23 en el Centro Cultural Maldonado Nuevo y tendrá su cierre el 24 en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos, con una serie de películas uruguayas y regionales que se dan en carácter de estreno. La entrada es libre y gratuita para todo público.

El evento cuenta con una programación que incluye proyecciones de cortometrajes, largometrajes y documentales, instancias de cine foro y encuentros con los realizadores.

Valentín Trujillo, director de Programación Cultural, expresó que será una instancia de contacto directo muy buena para quienes se están formando, que sirve como una ocasión académica y pedagógica de aprendizaje. Asimismo, destacó la idea de “desestacionalizar el festival”, realizando esta nueva etapa en una época fuera del verano, ya que a lo largo del año existe un ecosistema audiovisual en Maldonado muy importante, representado por instituciones educativas y academias tanto públicas como privadas.

La propuesta es organizada por la Intendencia a través del Departamento de Cultura, con la colaboración de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. El lanzamiento de las Sesiones de Primavera del Festival Internacional de Cine de Punta del Este se llevó a cabo este lunes 5 de octubre, con la presencia del director general del Departamento de Cultura, Andrés Rapetti, entre otras autoridades.