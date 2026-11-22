El Hotel Oasis, en la parada 4 de bulevar Artigas, será demolido. En ese terreno, una desarrolladora de Montevideo construirá el edificio Infinity.

El emprendedor Jesús Carballal lo construyó en los años sesenta como hotel y seis décadas después sigue en pie.

Desde hace un par de días a los costados de la entrada al establecimiento se ven dos carteles donde la desarrolladora anuncia la construcción del nuevo edificio.

El Oasis está a tres cuadras de playa Mansa y a unos 400 metros del Enjoy Punta del Este, una zona que en los últimos años comenzó a transformarse con la construcción de varios edificios en altura como el Alexander Boulevard, de 24 pisos, el Miami Bulevar y Torres del Este, con dos torres de 23 pisos cada una, entre otros.