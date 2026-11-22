El Hotel Oasis, en la parada 4 de bulevar Artigas, será demolido. En ese terreno, una desarrolladora de Montevideo construirá el edificio Infinity.
El emprendedor Jesús Carballal lo construyó en los años sesenta como hotel y seis décadas después sigue en pie.
Desde hace un par de días a los costados de la entrada al establecimiento se ven dos carteles donde la desarrolladora anuncia la construcción del nuevo edificio.
El Oasis está a tres cuadras de playa Mansa y a unos 400 metros del Enjoy Punta del Este, una zona que en los últimos años comenzó a transformarse con la construcción de varios edificios en altura como el Alexander Boulevard, de 24 pisos, el Miami Bulevar y Torres del Este, con dos torres de 23 pisos cada una, entre otros.
Hotel Oasis dará paso al edificio Infinity
El establecimiento, que Jesús Carballal levantó como hotel en los años sesenta, ocupa un predio de 2.565 metros cuadrados
El Hotel Oasis, en la parada 4 de bulevar Artigas, será demolido. En ese terreno, una desarrolladora de Montevideo construirá el edificio Infinity.