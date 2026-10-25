“Ideas, letra chica y comunicación”, por Danilo Arbilla

Desde el discurso en la ONU y su expresa referencia a Cuba, pasando por las jubilaciones a los 60 y el mantener en agenda el impuesto del 1% a los ricos y las AFAP,- firmes ahí- más todo lo que ocurre en Salud Pública con el trasplante del “aprendizaje” en Cuba o el recrudecimiento de los ataques a la Fiscal de Corte, los esfuerzos por apoderarse de la Fiscalia y las actuaciones a “cara descubierta“ de la Jutep, -si te gusta bien y si no también-, o el desembozado apoyo a Lula ,abrasilerados, con falta de estilo y pérdida de identidad e independencia, hasta al homenaje a palestinos y “palestina“ en el Palacio Legislativo, los mensajes son claros, no puede haber dos lecturas: el Frente Amplio, su dirigencia, ha optado por una mayor radicalización, si cabe. Se nota hasta en las luchas internas: en el campo sindical- con grandes daños para el país y para todos – y en filas del gobierno con una vicepresidenta, por ej. que se desmarca continuamente con señales de “aquí estoy yo”; para el ’29 o para cuando sea.

Las encuestas precipitaron este avance extremista: la caída de imagen del gobierno y del presidente entre todos los ciudadanos -“de cualquier pelo”- pero particularmente entre los votantes frentistas, enloqueció a la dirigencia y a toda esa “nomenklatura apoltronada y disfrutando de las mieles burocráticas”. Y en el error o en el acierto, agarraron para ese lado; a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no Juan?.

Están en su derecho y no engañan a nadie: transitar los caminos que marca el marxismo leninismo estaba entre las “eventualidades”. Por otra parte estaba en lo advertido por Hector Rodríguez hace más de 60 años sobre el riesgo de que la unidad de las izquierdas y el éxito de “los gobierno populares” naufraguen por el “copamiento” del Partido Comunista.

Y por ahí se anda. Una prueba más, la desesperación del MPP en lanzar ideas, a través de su aparente vocero principal, el Secretario de la Presidencia. Un hombre éste considerado como el “explicador” del mensaje presidencial pero que se precipita y aparentemente no tiene la mejor asesoría en “comunicación”. Primero largó la idea de los “accionistas privados en organismos estatales”. Una idea interesante, digna de considerar para la gran mayoría, menos “para las bases” manejadas por el PCU, y entonces las praderas fueron copadas a los gritos de ”privatización” y “modelo neo liberal”. Sánchez, al final y de hecho, fue desautorizado por el FA. Quiso aclarar, pero como sabido es, a la letra chica no la lee nadie.

Ahora lanzó otra idea: la formación de un fondo usando los ahorros y depósitos de la gente en los bancos, aquí y en el exterior. Habló de más de 130 mil millones de dólares. Depósitos y cajas de ahorros de nacionales, extranjeros residentes y ni tanto y hasta transeúntes : “todo bicho que camina va a parar al asador”.En las praderas el grito es: nacionalización de la banca o del ahorro. La gente se asusta, desde el humilde ahorrista- el desgraciado de siempre-hasta los grandes capitalistas , inversores y los bancos, siempre cubiertos ante esos riesgos. “Es voluntario” dice la letra chica, pero los grandes titulares aquí y en el exterior y muy particularmente en Argentina rondaron en , palabras más palabras menos, “Gobierno de Uruguay propone un fondo con plata depositada en los bancos”, y eso es lo que se lee y en función de ello se actúa.

Punto y coma, el que no está se embroma; y el que está, más aún.