La Intendencia de Maldonado convoca a un llamado público para incorporar 80 peones de Nivel Operativo, con una carga horaria de 40 horas semanales y remuneración correspondiente al grado O 02, bajo la modalidad de Funcionario Contratado. El período inicial es de seis meses y los puestos se asignarán en los lugares y momentos que determine la Administración.

El llamado contempla reservas de puestos para personas afrodescendientes (8%), en situación de discapacidad (4%), trans (1%) y víctimas de delitos violentos (2%).

La selección se realizará por sorteo ante escribano público, confeccionando listas de prelación por municipio. La distribución es la siguiente: 42 en Maldonado, 10 en San Carlos, 6 en Solís Grande, 6 en Pan de Azúcar, 6 en Piriápolis, 6 en Aiguá y 4 en Garzón y José Ignacio.



Requisitos: ser ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio de la ciudadanía; mayor de 18 años; no poseer otro cargo o función remunerada en el Estado (salvo docencia o pasividades permitidas); no haber sido destituido ni retirado de la función pública con impedimento de reingreso.



Documentación a presentar: cédula de identidad vigente, credencial cívica, constancia de domicilio en Maldonado y constancia de Primaria completa aprobada (originales y fotocopias).



Inscripciones: del 30 de noviembre al 11 de diciembre, de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas, en el Hall de entrada del frontón del Campus (calle Burnett) y en los Municipios de cada localidad. También se puede postular en línea a través de www.maldonado.gub.uy (link: https://maldonado.gub.uy/Llamados_Laborales).

No se aceptarán inscripciones incompletas. En caso de doble inscripción, se anularán todos los registros del postulante.