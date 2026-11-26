La Intendencia de Maldonado lanzó dos licitaciones abreviadas para concesionar la explotación de servicios de turismo náutico y fluvial en puntos hasta ahora poco visibilizados del departamento: la Laguna del Sauce, en la localidad de La Capuera del Municipio de Piriápolis, y el Arroyo Maldonado, en la localidad de El Placer del Municipio de Maldonado. Se trata del segundo llamado, el anterior fue declarado desierto.

Ambas convocatorias —Licitación Abreviada Nº 1012/2026 y Nº 1013/2026— tienen el mismo objeto: otorgar en concesión la operación de una embarcación de doble pontón tipo catamarán con motorización eléctrica, junto con su tráiler, bienes que la propia Intendencia pone a disposición del futuro concesionario.

Los contratos tendrán un plazo inicial de un año, con renovación automática año a año hasta el final del actual período de gobierno, salvo que la Intendencia comunique lo contrario con al menos treinta días de anticipación.

Las ofertas se abren el 7 de diciembre de 2026 en la Dirección de Adquisiciones, Planta Baja Sector B del Edificio Comunal: la Licitación Nº 1012 (Laguna del Sauce) a las 10 horas, y la Nº 1013 (Arroyo Maldonado) a las 11 horas.

Quienes quieran participar deben adquirir previamente los pliegos de condiciones, que tienen un costo de $ 1.000 más el 2% de timbres y $ 392 de derechos de expedición —$ 1.412 en total—, ya sea en forma presencial en Mesa de Licitaciones, en horario de 9:15 a 14:45. El pago debe acreditarse como mínimo un día hábil antes de la apertura.

Las consultas deben presentarse por escrito o vía correo electrónico a licitaciones@maldonado.gub.uy dentro de los cinco días hábiles previos a la apertura. La Intendencia responderá dos días hábiles antes del acto.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en estado “INGRESO” para participar, y en estado “ACTIVO” al momento de la adjudicación. La evaluación queda en manos de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que dictaminará sobre la oferta más conveniente para la Intendencia. Vale aclarar que la Intendencia no acepta ofertas electrónicas ingresadas por el Portal de Compras Estatales del Estado: las propuestas se presentan únicamente en papel, en original y copia, firmadas por el oferente o su representante.

Además, el Decreto Departamental Nº 4114/2025 establece un margen de preferencia del 4% para empresas radicadas en el Departamento de Maldonado.

La apuesta de la Intendencia es clara: activar dos corredores fluviales con embarcaciones de propulsión limpia, ampliar la oferta turística más allá de las playas atlánticas y generar una fuente de ingresos por canon anual en zonas con potencial todavía sin explotar.