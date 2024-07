IDM llamó a licitación para reconstruir el paseo de “La cascada” de Piriápolis

El intendente Enrique Antía ordenó la puesta en ejecución del proyecto ejecutivo para la reconstrucción del espacio público denominado “Parque de la Cascada”, ubicado en la ciudad de Piriápolis.

El citado espacio público está conformado por cinco padrones ubicados cuatro de ellos al este y el restante al oeste de la avenida “General José Artigas”, entre las calles “Rincón” y “Monte Caseros” de la mencionada ciudad. Entre los cinco padrones suman casi cuarenta mil metros cuadrados de superficie lo que transforma a este predio en uno de los más importantes de la zona. La iniciativa de reconstruir este paseo se generó en el ámbito de la subdirección general de Obras Civiles y Mantenimiento de la Intendencia de Maldonado.

A partir de estos procedimientos administrativos, el intendente Enrique Antía aprobó el Pliego Particular de Condiciones y de la Memoria Descriptiva. El citado pliego regirá el llamado a Licitación Pública Nº 05 /2024 para expresiones de interés que consistan en la realización del Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo sobre la reconstrucción del Parque de la Cascada y la ejecución de obras propuestas en los mismos, en el espacio público del Parque de la Cascada en la ciudad de Piriapolis.

Espacio de referencia

“La intervención está orientada a la rehabilitación completa del parque en un área de extensión de 50.000 m2 aproximadamente. El lineamiento principal a modo de guía de la intervención es restaurar las condiciones naturales del parque para así explotar el potencial paisajístico que ofrece generando un nuevo espacio de referencia a nivel nacional para la ciudad de Piriápolis, e incluir en el programa hasta 20 espacios de uso familiar tipo parrilleros techados y no techados, hasta tres locales pequeños de expendio de alimentos, servicios higiénicos de calidad para uso de usuarios del parque, resolver los accesos tanto al parque como al serpentario, definir áreas de estacionamiento, recuperar el anfiteatro, determinar caminerías internas, reforestación , cerramiento perimetral, etc”, sostiene el pliego .

“Se mantendrán y cuidarán todos los árboles, arbustos y toda especie vegetal existente. Siempre que alguna especie vegetal requiera ser removida por cuestiones de proyecto se deberá realizar una consulta previa y por escrito a la DDO. Deberá asimismo preverse el cuidado, corrimiento o sustitución de todas las instalaciones públicas existentes, como cañerías, cableados, columnas, etc., preexistentes, si las hubiera. Para el caso de los árboles existentes, se tendrá especial cuidado en su protección durante todo el transcurso de las obras. EN CASO DE NO RESPETAR UNA ESPECIE VEGETAL DEL ESPACIO SIN INTERVENCIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA D.O. SE APLICARÁ UNA MULTA DE 500U.R”, agrega el pliego.