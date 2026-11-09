IDM radicó denuncia por vandalismo en espacios públicos

La Intendencia de Maldonado (IDM) radicó una denuncia policial por actos de vandalismo registrados desde hace varios días en distintos puntos del departamento. Los hechos incluyen el deterioro de columnas del alumbrado público, pintadas —presumiblemente realizadas por hinchas de Nacional y Peñarol—, así como daños a cartelería de nomenclatura y señalizaciones de tránsito. Los incidentes se produjeron en la Perimetral, Camino Lussich, avenida Wilson Ferreira Aldunate, avenida Luis Alberto de Herrera, la zona del Realojo Kennedy y Cerro Pelado.El director de Servicios de Limpieza Urbana de la IDM, Fernando Servetto, confirmó que “la IDM ya radicó la denuncia policial, por lo que la Policía intervendrá en caso de constatar estos hechos”. Mientras tanto, un equipo municipal trabaja en la recuperación de los espacios afectados. “Se está trabajando con un equipo municipal hidrolavando con agua caliente las columnas que son de hierro. En el caso del Realojo Kennedy habían pintado unas columnas de madera y las que son de hormigón las estamos borrando con manos de pintura”, explicó Servetto. La Intendencia recordó que quienes incumplan la normativa vigente serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley de Faltas (artículo 367 del Código Penal) por actos de vandalismo, deterioro o destrozos en espacios públicos, monumentos, señalizaciones, semáforos y elementos del ornato público. Asimismo, la IDM exhorta a los vecinos a denunciar ante la Policía en caso de presenciar este tipo de hechos.