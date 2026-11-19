La Intendencia de Maldonado y el Municipio de San Carlos inauguraron este jueves 19 de noviembre la primera plaza del departamento especialmente acondicionada para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) y neurodivergentes.

El espacio forma parte del reacondicionamiento del Parque Medina, ubicado en el Camino al Cerro Eguzquiza, a dos kilómetros de la avenida José Frade.

La obra se concretó mediante el trabajo conjunto entre ambas instituciones. El área cuenta con características de accesibilidad e inclusión, contempla pluridiscapacidades y permite el ingreso de personas en silla de ruedas, además de contar con mesas adaptadas para el uso compartido.

Durante el acto, el intendente Miguel Abella destacó el esfuerzo de los funcionarios y el trabajo coordinado con el alcalde Luis Cima y el concejo municipal. Por su parte, la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, valoró que se trate de un espacio pensado para el disfrute y el derecho a la recreación de niños con TEA y neurodivergentes de todo el departamento. También señaló que se realizó una capacitación al personal del parque desde su dirección, a pedido de los propios funcionarios.

El alcalde Luis Cima indicó que el reacondicionamiento del parque respondió a un compromiso de generar un espacio amigable con el autismo, a partir de los planteos de las familias. Entre las mejoras realizadas destacó 10.000 metros cuadrados de riego asfáltico, ejecutados en coordinación con la Dirección de Obras y las cuadrillas de pavimento, además de trabajos de pintura, carpintería y herrería.

La reinauguración se realizó al mediodía de este jueves.