Inauguran “Punta al Mar”: documental, poesía y exposición de arte en la Liga de Fomento

Este viernes 16 de octubre, a las 19:15 horas, la Liga de Fomento de Punta del Este inaugura “Punta al Mar”, una muestra que combina la proyección del documental “Cuatro Lagunas”, poesía y una exposición de arte contemporáneo.

La actividad se realizará en la sede de la institución y reúne el trabajo de tres referentes de la plástica uruguaya: Adolfo Sayago, Fernando Fraga y Micaela Núñez.

Adolfo Sayago presenta obras que capturan la poesía, el color y la serenidad de las costas, faros y marinas. Fernando Fraga, desde Colonia del Sacramento, retrata la frescura de las costas y la cultura del surf y los deportes del litoral marítimo. Micaela Núñez, referente de la pintura náutica en el Río de la Plata, transmite en sus lienzos el dinamismo de las regatas y la pasión por el mar.

El evento cuenta con el acompañamiento de la ONG Urumepa, presidida por Pilar Lacalle Pou, institución que desde 1997 trabaja en educación ambiental, cuidado de las costas y protección de los océanos. También participa SEA Sustentabilidad en Acciones. Además de la exposición, se proyectará el documental “Cuatro Lagunas”, dirigido por Matías Ameglio y realizado para la Fundación Lagunas Costeras. La obra busca sensibilizar sobre el equilibrio de las lagunas de José Ignacio, Garzón, Rocha y Castillos.

La entrada es libre.