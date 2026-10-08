Inauguró HABITAR, el encuentro sobre el crecimiento de Punta del Este

Con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella, se inauguró este jueves 8 de octubre la primera edición de HABITAR, el encuentro de desarrollo urbano y oportunidades de inversión que se desarrolla hasta el sábado 10 en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Abella destacó “la apertura al diálogo, escuchando y tratando de que este tipo de reuniones sea más frecuente de lo que era comúnmente”, dando espacio “a quien invierte, a quien trabaja y a quien viene a vivir en nuestra zona”.

Uno de los organizadores, Martín Laventure, explicó que HABITAR “pretende reflejar y analizar lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años, en ese proceso de transformación de un destino de Sol y Playa, con 45 a 60 días de temporada (alta) a un destino diverso, variado, con mucha gente eligiendo este lugar para vivir”. Señaló que el proceso fue lento, pero “se venía dando desde hace mucho tiempo y tuvo un punto de inflexión en la pandemia donde el crecimiento ha sido realmente exponencial”.

Las tres jornadas funcionan como plataforma para analizar en conjunto “lo que ha pasado en materia de salud, educación, desarrollo urbanístico, entretenimiento, actividades productivas en todo el departamento y, sobre todo, seguir pensando juntos cómo crecemos”, indicó Laventure.

La programación incluye paneles con participación de otros departamentos, la Intendencia de Maldonado, la academia y estudios jurídicos, entre otros actores del ámbito privado. Uno de los ejes destacados es el medio ambiente, con la presencia de la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino.HABITAR reúne a desarrolladores, inversores, brokers inmobiliarios, empresas e instituciones públicas y privadas.

Combina exposición comercial, conferencias y espacios de networking. Entre los conferencistas confirmados se encuentran el Dr. Jonathan Nathanian (PhD), arquitecto e investigador israelí especializado en diseño ambiental sostenible, y la economista Laura Raffo, quien intervendrá en el panel “Pensar las ciudades para transformar el país”.

El comité organizador está integrado por Martín Laventure, Gonzalo Cortinas y Aníbal Durán. El evento cuenta con el patrocinio de APPCU y la producción general de BACKUP Congresos & Eventos. Tiene declaración de interés del Ministerio de Turismo, la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este. El acceso es libre y gratuito con registro previo. Como actividad complementaria, el sábado 10 se realizará el Torneo de Golf Copa HABITAR en el Cantegril Country Club.