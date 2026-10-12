Incendian Mercedes-Benz con matrícula brasileña

Próximo a la medianoche del domingo 11 de octubre se registró el incendio de un vehículo en la intersección de las calles 24 y 27, en la península. Personal de la Seccional 10.ª y Bomberos concurrieron al lugar y constataron daños totales en un automóvil Mercedes-Benz plateado con matrícula brasileña, además de daños parciales en un Chery Tiggo estacionado en las inmediaciones. En el sitio se localizó un bidón con combustible. Policía Científica trabajó en la escena durante la madrugada. Según registros fílmicos, dos personas participaron del hecho; una de ellas arrojó una botella al interior del vehículo incendiado. Las cámaras de seguridad de un edificio de la zona captaron la secuencia completa. Poco antes de las 18 horas, un hombre mayor estacionó el Mercedes-Benz con aparente dificultad y bajó con un vaso en la mano, acompañado de una mujer joven. Ocupantes de una camioneta blanca les entregaron dos mochilas y ambos se retiraron caminando, dejando el auto abierto. El vehículo no figuraba denunciado como robado. Cerca de las 23:09 llegó otra pareja. Durante unos diez minutos revisaron el interior, abrieron el baúl, retiraron objetos y arrancaron la insignia delantera de la marca. Alrededor de las 23:34 regresaron: el hombre roció la parte trasera con el contenido de un bidón rojo (aparentemente queroseno) y cerró las puertas. El fuego se ahogó por falta de oxígeno. A las 23:54 volvieron por tercera vez, esta vez con un bidón de nafta. Dejaron una puerta abierta, rociaron el habitáculo y arrojaron un encendedor, lo que provocó una violenta llamarada que estuvo cerca de alcanzar al autor. El fuego dañó una camioneta estacionada detrás; el conductor del vehículo ubicado adelante logró retirarlo a tiempo. La secuencia involucra a varias personas, una moto y una camioneta, lo que sugiere una acción planificada. Los autores quedaron claramente registrados por las cámaras. Se identificaron y detuvieron a dos personas: un hombre mayor de edad y una menor de 16 años. Ambos serían conducidos a la Fiscalía a las 14:00 de este lunes. Los investigadores intentan establecer las identidades completas y el móvil del hecho, sin descartar que el incendio buscara borrar rastros de otro delito.