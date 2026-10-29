Intendente Abella confirmó reuniones por los trabajadores de las terminales y de Enjoy

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, confirmó este jueves que la Intendencia mantuvo reuniones y conversaciones para evitar la pérdida de puestos de trabajo en las terminales de ómnibus y también en relación con la situación de los trabajadores de Enjoy (ex Conrad).

“Nos preocupa el tema de las terminales. Mantuvimos reuniones y conversaciones para tratar de que no se perdiera ningún puesto de trabajo. También nos preocupa el del Conrad. Hemos mantenido algunas reuniones también, sin tener injerencia, pero tratando de respaldar a los trabajadores como corresponde. Son dos fuentes de trabajo muy fuertes”, afirmó el jerarca durante una conferencia de prensa.

Abella señaló que se había generado mucha expectativa con el proyecto Cipriani, que finalmente no se concretará este verano y que hubiera significado una importante fuente de empleo. En ese sentido, subrayó que desde el gobierno departamental se busca acompañar a los trabajadores y que los empresarios respeten sus derechos. “Hemos trabajado en forma silenciosa, pero acompañando cada uno de los movimientos”, agregó.

Preparativos para la temporada y cautela regional

Respecto a la temporada turística, el intendente destacó que Maldonado ya cuenta con experiencia en este tipo de episodios y que la apuesta actual apunta más a consolidar servicios y movilidad durante todo el año, ya que el departamento se está convirtiendo en un destino estable también en invierno. “Reforzar para el verano es algo que estamos acostumbrados: limpieza, orden, reparar pasarelas, el sistema de guardavidas. Creo que hoy la apuesta más bien pasa por tener una estabilidad durante todo el año”, expresó.

Sobre las expectativas de afluencia turística, especialmente desde Brasil y Argentina, Abella pidió cautela. Recordó que el año pasado se generaron muchas expectativas que luego no se concretaron y señaló que, si bien ya se resolvió la elección en Brasil, habrá que observar la reacción del turista brasileño. Además, advirtió que en plena temporada comenzarán las elecciones primarias en Argentina, otro factor a tener en cuenta.

En cuanto a los precios, se mostró partidario de mantenerlos estables. “Soy un convencido de que sí. Hay que ser cautos, hay que tener los pies sobre la tierra”, dijo, al tiempo que manifestó preocupación por el fenómeno de El Niño y su posible impacto en el clima.

Terminales y tránsito

Consultado sobre la concentración vehicular y la situación de las terminales, Abella reconoció que el tema es importante, pero aclaró que no era posible concretar obras para esta temporada. Indicó que el nuevo concesionario tomará las terminales el 15 de noviembre y que aún resta planificar una serie de trabajos. “El tema de la terminal de Maldonado y Punta del Este tiene que estar arriba de la carpeta en este período de gobierno para buscar una solución de acuerdo entre todos”, sostuvo. Agregó que se encuentra a la espera del informe de la Facultad de Arquitectura (CIMDE), que se conocería en los primeros días de diciembre, para luego iniciar las conversaciones correspondientes.