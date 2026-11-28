El portal Flightradar24, que sigue vuelos en tiempo real, registraba en la mañana de este sábado un intenso tránsito de aeronaves privadas y vuelos comerciales hacia Carrasco y Laguna del Sauce, en su mayoría desde aeropuertos paulistas por la final de la Conmebol Libertadores, que Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputan a las 17 horas.

A las 10:38 el mapa mostraba decenas de aviones entre el sur de Brasil y el Río de la Plata, con logos de GOL, LATAM, Azul, Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines y otras compañías. Varios se concentraban cerca de Montevideo. El Aeropuerto Internacional de Carrasco prevé recibir unas 20.000 personas por la final, cerca de 18.000 de ellas entre el jueves 26 y este sábado, según informó la terminal. A los vuelos regulares se suman más de 30 chárter, sobre todo de GOL, Azul y LATAM. Hubo además unas 200 solicitudes de operaciones de aviación ejecutiva, principalmente desde Argentina y Brasil.

En Laguna del Sauce hay 76 vuelos programados, 60 privados y 16 chárter, según información a la que accedió Correo de Punta del Este. San Pablo es el principal origen de los chárter; otros parten de Campinas, Río de Janeiro y Belo Horizonte. La mayoría de los aviones brasileños se quedará hasta después del partido. Gran parte de los argentinos hará ida y vuelta en el día. En 2021, cuando Palmeiras y Flamengo definieron la copa en el mismo estadio, casi 30.000 brasileños ingresaron al país en la semana del partido, según la Dirección Nacional de Migración. Por Carrasco entraron 11.385.