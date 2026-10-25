Investigación de hechos complejos desarticuló una banda de estafadores del “cuento del tío” que operaba en Maldonado

El domingo 19 de octubre, una mujer recibió una llamada telefónica de alguien que decía ser empleado de un banco. Le advirtió sobre un supuesto intento de estafa y le pidió que se presentara en una sucursal. Ella salió de su casa. Ese era el plan. Mientras la propietaria estaba fuera, su empleada doméstica recibió otra llamada. Le dijeron que la dueña de casa había sufrido un accidente, que estaba detenida y que necesitaba dinero para pagar una fianza. Poco después, un hombre se presentó en la vivienda de la calle 25 de Mayo, en la ciudad de Maldonado, y retiró una bolsa con 11.000 dólares en efectivo y diversas joyas valuadas en 30.000 dólares. La denuncia activó al Departamento de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Maldonado. Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia, individualizaron a uno de los presuntos autores y establecieron las características del vehículo que utilizaban. Al día siguiente, el 20 de octubre, determinaron que el auto se desplazaba hacia Colonia y coordinaron con efectivos de Investigaciones de Zona II de ese departamento. El vehículo fue interceptado.

Detenidos

Dentro del auto viajaban L.M.P.F., de 21 años y sin antecedentes penales, y J.M.P.A., de 27 años, con antecedentes. Uno de ellos llevaba anillos de características similares a los denunciados como hurtados. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía Letrada de Maldonado de http://3.er Turno. El 21 de octubre, la Justicia condenó a los dos hombres por estafa agravada y asociación para delinquir. J.M.P.A. recibió una pena de 24 meses de prisión: 19 de cumplimiento efectivo y los cinco restantes bajo libertad a prueba. L.M.P.F. fue condenado también a 24 meses: 20 de efectivo y cuatro a prueba. En ambos casos, la libertad a prueba impone residir en el domicilio declarado, presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar tareas de servicio comunitario. La investigación fue más lejos. A partir del caso inicial, el Departamento de Hechos Complejos logró esclarecer otros hechos cometidos con la misma modalidad en Maldonado —cuyas víctimas calcularon pérdidas de 200.000 y 11.100 dólares respectivamente— y un hecho adicional ocurrido en el departamento de San José.