Jefatura de Policía de Maldonado brindó apoyo al operativo de seguridad por la visita del Papa León XI

En el marco del operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio del Interior, con motivo de la visita del Papa León XIV, un contingente integrado por 42 efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado partió a la hora 11:00 del día 6 de noviembre con destino a la ciudad de Montevideo.

Para concretar el traslado de los funcionarios, se contó con el importante aporte de la Intendencia de Maldonado, que puso a disposición un ómnibus, para hacer posible el desplazamiento de los policías.

Los funcionarios policiales cumplieron tareas de apoyo y reforzaron el dispositivo de seguridad previsto para el desarrollo de las actividades vinculadas a tan importante acontecimiento.