JHSF presenta su plan de transformación del Enjoy Punta del Este

El director general de Fasano Península, Rodrigo Galvao, encabezó este jueves una conferencia de prensa en el hasta dentro de poco tiempo más Enjoy Punta del Este para presentar los detalles del proceso de transformación del complejo, uno de los más ambiciosos proyectos de inversión hotelera y de entretenimiento que se haya encarado en Uruguay en los últimos años. La convocatoria, realizada como una suerte de avant-première antes del lanzamiento oficial, reunió a medios de comunicación locales.

Acompañaron a Galvao, el gerente general del complejo, Diego Berna y el director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy, Javier Azcurra en una señal clara de que la empresa apuesta por la continuidad del equipo humano que viene gestionando el establecimiento.. “Las personas que están acá siguen también trabajando. Es con mucho cuidado, como se suele hacer en nuestra compañía”, afirmó el ejecutivo, quien subrayó en múltiples oportunidades que la transformación apunta a mejorar la experiencia física y de marca sin desplazar al capital humano que, en su visión, explica la fidelidad de los clientes al establecimiento. “Los clientes siguen viniendo acá, no por la propiedad, sino por las personas que están acá, por los empleados, por la atención y eso es un poco de la receta del negocio”, sostuvo.

El casino se llama Península y no cerrará ni un día

Uno de los anuncios centrales de la conferencia fue la definición del nombre y la operativa del casino. La sala de juegos pasará a denominarse Península Casino y será operada por JHCF, sin llevar la marca Fasano. “El casino no tiene la marca Fasano, pero sí es parte de JHCF, parte de la propiedad, sigue como Baluma, con el mismo equipo”, explicó el director general.

La decisión operativa más relevante en este punto es que el casino no cerrará ni un solo día durante todo el proceso de transformación. Las reformas se realizarán por áreas, paralizando sectores de a uno mientras los demás permanecen en funcionamiento. “Va a seguir en operación, va a seguir siendo controlado y bajo la gestión de JHCF, con el nombre de Península”, confirmó el ejecutivo. Para fines de 2027, el objetivo es contar con un casino cien por ciento renovado, con mobiliario y equipamiento de primer nivel mundial, buena parte proveniente de Europa e Italia, fabricado artesanalmente. “Buscamos las mejores marcas del mundo. Muchas cosas vienen de Italia, que son facturadas literalmente a mano”, señaló.

El hotel: Fasano Península

En cuanto al hotel, el establecimiento pasará a denominarse Fasano Península, integrándose a la red de la reconocida cadena de lujo brasileña. Sin embargo, la transición será gradual y cuidadosa. Para la próxima temporada de verano, el complejo operará con dos categorías de habitaciones: las renovadas, que llevarán la marca Fasano y estarán disponibles en los canales habituales de reserva, y las habitaciones aún no reformadas, que se mantendrán operativas exclusivamente para los clientes del casino, sin disponibilidad en páginas web ni publicidad asociada.

El objetivo para esta temporada es tener listas entre 50 y 80 habitaciones renovadas bajo la marca Fasano, aunque el director general fue cauteloso al respecto. “Me gustaría tener más, pero hay muchos temas que no están en nuestras manos: proveedores que están construyendo, el flete, los tiempos en aduana, la instalación. Preferimos no poner fecha ahora porque somos muy preocupados por la reputación y no nos gusta salir con una información y después cambiarla”, señaló.

El lanzamiento oficial de la marca Fasano se realizará cuando exista certeza sobre la cantidad exacta de habitaciones disponibles. Una vez que las habitaciones Fasano estén operativas, se cerrará definitivamente la marca Enjoy. “No vamos a operar con dos marcas, vamos a operar solo con la marca Fasano”, fue la definición.

Al cierre del proceso de transformación, previsto para septiembre u octubre de 2027, la propiedad contará con alrededor de 200 habitaciones, más spa, piscina exterior, piscina interior, gimnasio, restaurantes y locales comerciales de marcas globales de primer nivel. “La idea es volver a tener un spa, volver a tener una piscina externa, una piscina interna, el gimnasio, restaurantes, opciones, todas acá, y agregar tiendas, otros restaurantes y marcas muy importantes a nivel global, que es lo que va a generar contenido para traer otros clientes nuevos”, detalló el ejecutivo.

130 millones de dólares en la primera etapa

La inversión anunciada para la primera etapa de transformación —es decir, la adecuación del hotel y el casino existentes, excluyendo el componente residencial— asciende a aproximadamente 130 millones de dólares, además del monto de la adquisición del complejo. El proyecto total, que incluye el desarrollo residencial que se anunciará oportunamente, podría superar los 400 o 500 millones de dólares según las referencias manejadas durante la conferencia, aunque los ejecutivos prefirieron no precisar esa cifra hasta tener el proyecto residencial completamente delineado.

El empleo: mil personas hoy, hasta 1.300 en la temporada

Actualmente trabajan en el complejo aproximadamente mil personas, sin contar el personal de obra. Para la temporada, la proyección es mantener niveles similares a los del año pasado, entre 1.200 y 1.300 empleados, aunque el director general advirtió que el estándar de servicio Fasano demanda más personal por habitación que el modelo anterior. “La habitación de Enjoy hoy se limpia una vez al día. En un patrón Fasano limpiamos dos: por la mañana y de noche pasamos otra vez, cambiamos las toallas, dejamos un chocolate, hacemos la apertura de cama. Eso exige más personas”, ilustró.

La construcción civil se detendrá durante el período de licencia de temporada —respetando la normativa vigente— y apenas terminada la licencia de la construcción retomará con el equipo de obra trabajando a máxima capacidad.

Un proyecto de largo plazo

El director general cerró su presentación con un mensaje de confianza en Uruguay como destino de inversión. “Estamos acá para un juego de muy largo plazo. Reforzamos que creemos mucho en el potencial, no solamente de la propiedad de Punta del Este, sino de todo el país”, afirmó, en una señal inequívoca de que la apuesta de JHSF por el mercado uruguayo va mucho más allá de la reconversión de un establecimiento hotelero y apunta a consolidar una presencia estratégica de largo aliento en uno de los destinos turísticos más reconocidos de América del Sur.