Joaquín Faccio peleó en Texas, y se ganó la ovación del público pese a la derrota

El boxeador uruguayo Joaquín Faccio, representante de Maldonado Boxea, enfrentó al invicto estadounidense Deric “Scooter” Davis en el Frost Bank Center y, aunque resultó derrotado, recibió una ovación del público al término del combate, según informó la delegación local.

La pelea, de ocho asaltos, formó parte de la cartelera preliminar de la velada organizada por Top Rank, encabezada por el duelo entre Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster. Tras un primer round de estudio, Davis tomó la iniciativa. Faccio respondió con movilidad y manejo de la distancia, y a partir de la mitad del combate incrementó la frecuencia de sus contragolpes.

El uruguayo completó los ocho asaltos previstos y se retiró del ring ovacionado.

Más allá del resultado

Según la delegación de Maldonado Boxea, comentaristas de la transmisión de ESPN y espectadores expresaron interés en volver a verlo pelear. También recibió mensajes de apoyo de compatriotas. Para Javier Azcurra, fundador de Maldonado Boxea, la participación tiene un significado que trasciende el resultado: “Es un momento muy significativo para este proyecto. Como recuerda Joaquín, hace apenas dos años y medio estaba entrenando y viviendo en el barrio Los Eucaliptos, de donde es oriundo y al que siempre agradece por todo lo aprendido. Hoy está peleando en uno de los principales escenarios del boxeo mundial, en la misma velada de una de las peleas más importantes del año, como Navarrete contra Foster”.

Maldonado Boxea es un proyecto impulsado por Enjoy Punta del Este, Nicolás Barrales y la Intendencia de Maldonado, orientado a utilizar el deporte como herramienta de formación e inclusión para jóvenes del departamento.