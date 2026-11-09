John F. Fleitas remata derechos de prominente comprador de apartamento en el centro de Maldonado

El rematador público John F. Fleitas (matrícula 4996) realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 14 horas, un remate judicial sin base de los derechos de prominente comprador de un amplio apartamento ubicado en el centro de Maldonado. El bien corresponde a la unidad 301 del piso 3 del “Edificio Gorriti”, situado en Zelmar Michelini 1065, entre Dr. Román Bergalli y José Pedro Varela (padrón Nº 16.767/301). La unidad tiene un área de 57 metros 26 decímetros.

El remate se llevará a cabo en “La Casa Rosada” (Dodera 869, entre Florida e Ituzaingó, Maldonado) y se efectuará en pesos uruguayos. Corresponde al expediente I.U.E. 290-140/2020 del Juzgado Letrado de Maldonado de 6º Turno.

Condiciones: seña del 30 %; comisión e impuestos del 3 % más IVA.

Informes: 099 332 706.