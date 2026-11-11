Jorge Batlle ingresa al nomenclátor de Maldonado

La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad designar con el nombre del expresidente Dr. Jorge Batlle a la avenida Oficial Nº 5115 en toda su extensión. La resolución Nº 10977/2026 establece que la vía llevará ese nombre desde la avenida Oficial Nº 5070 (Camino Antonio Lussich) y continuará por el Camino Vecinal 9S6A hasta el Camino Departamental 9S6 (Benito Nardone). La iniciativa fue presentada por el edil Eduardo Elinger, quien propuso incorporar al expresidente de la República al nomenclátor de la capital departamental. El proyecto contó con la opinión favorable del Ejecutivo departamental y del Municipio de Maldonado antes de ser tratado y aprobado por el cuerpo legislativo.