Jornada de visita al Refugio Municipal

El sábado 14 de noviembre, de 12:00 a 15:00 horas, la ONG Amores Perros llevará a cabo una jornada abierta de visita al refugio municipal ubicado en ruta 39, kilómetro 11.500. El encuentro busca que los vecinos puedan acercarse a conocer, jugar y brindar afecto a los perros que esperan un hogar definitivo, además de ofrecer la posibilidad de llevar donaciones y obsequios para ellos. Quienes estén interesados en iniciar un proceso de adopción pueden comunicarse previamente a los teléfonos 099 765 052 o 091 644 052.