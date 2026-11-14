José Ignacio suma un camión cisterna traído desde Dinamarca para reforzar la lucha contra el fuego

La Intendencia de Maldonado financió la compra y gestionó la importación del vehículo MAN de 250 caballos, que llegó al puerto de Montevideo tras cruzar el Atlántico desde Hamburgo. Este viernes salió por la rambla capitalina rumbo a La Juanita

Cuatro hombres con uniformes azules sostienen el Pabellón Nacional frente a un camión rojo con franjas amarillas y la inscripción “ALARM 1-1-2”. La foto fue tomada esta tarde de viernes en el puerto de Montevideo. Poco después, ese mismo camión abandonó el recinto portuario y recorrió la rambla capitalina en dirección a José Ignacio. Destino final: el destacamento de La Juanita, donde desde ahora tendrá su base de operaciones. Los Bomberos Voluntarios de José Ignacio incorporaron así su tercer vehículo de combate al fuego: un camión cisterna de origen danés, marca MAN —fabricación alemana—, con capacidad para 8.500 litros de agua y 250 caballos de fuerza.

La adquisición fue posible gracias al apoyo de la Intendencia de Maldonado, que no solo financió la compra sino que también se hizo cargo de toda la gestión de importación, el flete y las tramitaciones ante los distintos ministerios que implica el ingreso de este tipo de vehículo al país.

Para qué sirve

Joaquín Ruibal, uno de los referentes de la asociación, lo explicó desde la cabina del camión mientras avanzaban desde Montevideo: “Nuestro camión principal puede quedar en la zona donde se está trabajando y no debe retirarse para abastecerse de agua”. Hasta ahora, cuando el tanque del vehículo principal se agotaba en medio de un incendio, había que retirarlo del punto de operaciones para recargarlo. Con el nuevo cisterna, ese problema desaparece. El abastecimiento llega al lugar del siniestro. La lógica es simple pero su impacto en la eficacia del combate al fuego es enorme. Un incendio no espera. Cada minuto que el vehículo principal pasa fuera del frente de combate es terreno que el fuego gana. El cisterna convierte al camión operativo en una unidad que puede trabajar de forma continua.

El viaje

La unidad fue adquirida en Dinamarca —usada, pero en muy buenas condiciones operativas— y trasladada por tierra hasta el puerto de Hamburgo. Allí fue embarcada con destino a Montevideo. La Intendencia de Maldonado coordinó toda la logística, incluyendo las gestiones con ministerios nacionales para obtener las excepciones arancelarias y aduaneras que requiere la importación de este tipo de equipamiento. No es la primera vez que la intendencia opera de esta manera. Ruibal lo recordó: “Replicando el formato de cómo se compró el Bronto” —en referencia a la plataforma de altura que tiene ahora Maldonado—, el municipio departamental canalizó la compra a través de sus propias estructuras administrativas. Es un modelo que ya demostró funcionar y que permitió a una asociación civil sin fines de lucro acceder a equipamiento que de otro modo estaría fuera de su alcance.

Qué tienen ahora

Con este tercer vehículo, el parque automotor de los Bomberos Voluntarios de José Ignacio quedó integrado por tres unidades. La primera es una camioneta polivalente con un tanque de 500 litros, diseñada para respuesta rápida y fuegos forestales de pequeña escala. La segunda es un camión MAN traído hace dos años y medio de Polonia, con bomba austríaca Rosenbauer —“uno de los camiones más potentes que hay en todo Uruguay”, según Ruibal—. Y ahora se suma el cisterna danés de 8.500 litros. En cuanto al personal, la asociación cuenta hoy con 23 bomberos voluntarios oficiales. Hay una nueva camada de 12 aspirantes en proceso de capacitación bajo la instrucción de la Dirección Nacional de Bomberos. Si todos aprueban, el cuerpo superará los 30 efectivos antes del verano.

Integrados al sistema nacional

Los Bomberos Voluntarios de José Ignacio no operan solos. Están incorporados al dispositivo de la Dirección Nacional de Bomberos: cuando se llama al 911, el servicio nacional los activa. Su territorio de cobertura va desde Las Garzas hasta el kilómetro 104 de la ruta Interbalnearia, y desde Garzón hasta el mar. Pero a pedido de la DNB pueden salir fuera de esa zona cuando la situación lo requiera. También trabajan en coordinación con el destacamento de La Juanita de la Dirección Nacional de Bomberos, que opera en la misma área. El nuevo cisterna, señaló Ruibal, también podrá apoyar a esa unidad cuando sea necesario.

El verano que llega

La llegada del camión ocurre en un momento de alerta creciente. Desde el 1° de noviembre rige el decreto que prohíbe las quemas de campo y establece sanciones penales para quienes enciendan fuego sin autorización. El riesgo de incendio forestal en el departamento de Maldonado ya registró días de alerta naranja, pese a las lluvias recientes. Ruibal no esquivó el tema: “Ahora empiezan las altas temperaturas, se empieza a secar, empieza a aumentar el riesgo”. Con más de veinte años de estadísticas, el patrón se repite: diciembre, enero y febrero traen calor, viento del norte y vegetación seca. Los accidentes —quemas que se salen de control, fogatas abandonadas, chispas de maquinaria agrícola— ocurren con una regularidad que no deja lugar a la improvisación.

Cómo colaborar

La asociación es una entidad civil sin fines de lucro que se sostiene exclusivamente con donaciones. Las actividades de recaudación —entre ellas el festival Código Sound que se realiza en febrero— y el apoyo de la Liga de Fomento y la Intendencia de Maldonado son sus principales fuentes de financiamiento. Ruibal mencionó también la colaboración puntual del Banco de Seguros del Estado para el seguro del festival anual, aunque reconoció que hay margen para profundizar ese vínculo con las aseguradoras: “Somos algo muy nuevo también y por ahí será necesario presentarnos y conversar”. Quienes quieran hacer donaciones o postularse como bomberos voluntarios pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @bomberovoluntarioji, donde también hay un link directo a la página web con toda la información necesaria.