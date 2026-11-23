El director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de las empresas, José “Pepe” Pereyra, afirmó este lunes en diálogo con FM Gente que el PIT-CNT “se está equivocando” en la forma en que responde a la derrota del domingo 22 de noviembre, cuando “Hay otro camino”, el movimiento que él impulsó, ganó las representaciones de los trabajadores y de las empresas en el directorio del organismo.

Según el escrutinio primario de la Corte Electoral, la Lista 15 de Lorena Roqueta obtuvo 454.917 votos entre los trabajadores, contra 372.936 de la Lista 11 de Carlos Clavijo, respaldada por la central. Es la primera vez desde 1992 que el PIT-CNT pierde ese lugar. En las empresas ganó la Lista 25 de Jorge Fernández. Entre jubilados y pensionistas, la Lista 1 de Estela Ovelar, apoyada por ONAJPU, aventaja por 1.822 votos a la Lista 5 de Renaldo Borriero, también de “Hay otro camino”, con votos observados por resolver. “La estamos peleando”, dijo Pereyra.

Bajarse del caballo

En la entrevista se leyó el comunicado en el que la central anunció que seguirá “con atención” que la representación de los trabajadores no sirva a “intereses ajenos” y vinculó el resultado, entre otros factores, con operaciones de desinformación que incluyeron “trolls, bots y noticias falsas”. Pereyra contestó: “Quien tiene que controlar a Lorena es el ciudadano, el trabajador, que va a votar dentro de 5 años”. Y agregó: “Cambió el Uruguay. A partir de ayer, cambió el Uruguay”.

A su entender, la respuesta de las urnas fue ciudadana y no implica renegar de las “líneas fundacionales” del movimiento sindical. La resumió en primera persona, como si hablara el votante: “Este PIT-CNT no me representa y tiene que bajarse un poquito del caballo”. Lo que corresponde ahora, dijo, es que la central vea cómo trabaja para recuperar el espacio perdido. Sobre los trolls, respondió que solo usa Twitter y que tiene “los mismos seguidores”.

Pereyra destacó la “personalidad” de Roqueta y recordó un encuentro en el Colegio de Contadores en el que, con Clavijo sentado a su lado, la candidata le preguntó: “¿Cuántos años tenés ahí adentro? ¿Qué hiciste?”.

La crítica alcanzó también a las gremiales empresariales. El candidato de la Confederación de Cámaras Empresariales, Daniel Añón (Lista 30), terminó en el cuarto y último lugar. “Esto no es una derrota solo para el PIT-CNT”, sostuvo Pereyra. Si la central actúa “como las grandes cámaras”, advirtió, volverá a perder dentro de 5 años; en lugar de buscar culpables, debería preguntarse “qué hicimos mal”.

Elevar la vara

Sobre su gestión, contó que en 5 años atendió en forma directa 3.800 casos con resultado positivo y que hizo imprimir su teléfono en las tarjetas: “Si usted tiene un cargo público, ¿cómo es su teléfono? Público”. En el directorio perdía “6 a 1” las votaciones sobre viajes, pero el BPS pasó de ser uno de los entes que más viajaba a uno de los que menos lo hace. “La Constitución pide que el representante social eleve la vara”, explicó. Por eso, “no pueden ser representantes sociales sentados en un despacho”. Mencionó además el caso de una persona que pasó 8 horas en la oficina del BPS en Maldonado, hasta que hubo que llamar a una emergencia móvil para trasladarla al hospital.

De la campaña, destacó que no tuvo financiamiento de partidos políticos. Las listas de los 3 candidatos costaron US$ 27.000, aportados en su mayoría por empresarios de Maldonado, y en esta elección, según dijo, se paga “un peso por voto”. “Yo no me voy a comprar una casa en Punta del Este por lo que gano con los votos”, afirmó. Que empresarios respaldaran a una candidata de los trabajadores con una línea de conciliación, y no de “lucha de clases”, fue para él “un acto de coraje, ante la cobardía de muchos años de muchos actores”. En las empresas, agregó, volvieron a ganar “en todo el país” y ampliaron la ventaja aunque hubo más competidores. Y para los que ahora se suman: “El carro de la victoria tiene las barandas muy bajitas”.

El 8 de diciembre, Pereyra presentará en la Cámara Empresarial de Maldonado, que preside Willy Ihlenfeld, una auditoría sobre su gestión, y espera que asistan los 3 candidatos. Llegó al directorio en 2021 con el respaldo de Un Solo Uruguay y esta vez no buscó la reelección.